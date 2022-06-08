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Ebru Polat gizli çekim görüntüleriyle sosyal medyayı salladı! Dansı olay oldu...

08.06.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlar ve itiraflarla gündeme gelen isimler arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla arkadaşı tarafından ihanete uğradığını açıklayan Ebru Polat olay yaratmıştı. Son paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Polat, gizli çekim dans videolarını takipçilerine sundu. O anlar sosyal medyayı resmen salladı.

Ebru Polat gizli çekim görüntüleriyle sosyal medyayı salladı! Dansı olay oldu...

Son dönemlerde paylaşımlarıyla ve takipçileriyle yaptığı soru cevaplarla gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, olay yaratan paylaşımlara imza atmaya devam ediyor. Takipçilerinin sırlarını sosyal medya hesaplarında paylaşan ve herkesi şoke eden Ebru Polat, son paylaşımıyla şaşırttı.

TAKİPÇİSİNİN SORUSU SONRASI İFŞALADI

Instagram hesabı üzerinden sık sık sosyal medyada konu üreten ve bunları takipçileriyle paylaşan Ebru Polat, geçtiğimiz gün yaptığı itirafla adeta şaşkına çevirmişti.

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Bir takipçisinin, "En büyük darbeyi kimden ve nasıl yedin Ebru ablacım?" sorusuna yanıt veren Polat, söylemleriyle şoke etti.

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Polat cevap olarak, "En yakın kız arkadaşım sırlarımı erkek arkadaşıma anlatıp onunla yatmak istemişti. Tek ve sağlam darbe. Başka da olmadı." sözleriyle gündem oldu.

GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERİYLE OLAY YARATTI

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Ebru Polat, 'gizli çekim' notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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Arabada dans ettiği anları bir arkadaşının gizli çekimi sonrası fark eden ve daha sonra hız kesmeyen güzel şarkıcı, dansını sürdürmeye devam etti.

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O anları Instagram hikayesinden gizli çekim notuyla takipçilerine sunan Polat, adeta nefes kesti.

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Ebru Polat Instagram
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