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Ebru Polat kalça estetiği mi yaptırdı? Estetik iddialarına bakın ne yanıt verdi

28.08.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Ebru Polat son olarak kalça estetiği yaptırdığı haberleriyle gündeme gelmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Polat hakkında çıkan estetik iddialarına yanıt verdi. Ünlü şarkıcının açıklamaları herkesi şaşırttı.

Hava Çok Sıcak, Hazmedemeyenlere Soda, Çıngıraklı gibi sevilen şarkılara imza atan Ebru Polat sosyal medyadaki iddialı ve cesur paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Her paylaşımı olay olan Polat en son kalça estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle çok konuşulmuştu.

Yüzündeki değişimle dikkat çeken ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yaptırdığı yeni estetikleri tek tek saymıştı. Şarkıcı bişektomi, göz kapağı ve çene altı operasyonları yaptırınca son haliyle gündem olmuştu.

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Kalça estetiği de yaptırdığı iddia edilen Ebru Polat önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Kalçasıyla ilgili kendi güzellik merkezinde işlemler yaptırdığını söyleyen Polat, "Herhangi bir estetik yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez" diyerek iddialara son noktayı koydu.

Ebru Polat kalça estetiği

Sosyal medyada 3.4 milyon takipçisi bulunan Polat, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Ebru Polat, 30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de doğdu. Küçük yaşlarda bale eğitimi aldı. Müzikle ilkokul korosunda tanışan Polat, eğitim hayatını müzikten farklı bir alana çevirerek hukuk okumaya karar verdi.

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2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamladı. Bir süre avukat olarak görev yaptı. Ardından Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yaptı.

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İlk albümü 2007 çıkışlı "Çetin Ceviz"dir. Avukatlığı bırakıp kariyerini müzik üzerine kurmaya karar verdikten sonra Londra’ya giden Polat, bu şehirde bulunan sanat akademisi Royal Akademi’de müzik eğitimi aldı.

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Türkiye’ye döndükten sonra 2008 yılında ikinci EP albümü olan "Çok Geç"i piyasaya sürdü. Albümün ismiyle aynı olan "Çok Geç" şarkısının sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait.

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Bu şarkı dışında Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını da tekrar yorumladı. 2009 yılında "Kalp Ayazı" albümünü yayımladı. Albümün içerisinde Serdar Ortaç, Fettah Can, Murat Güneş, Sezen Aksu'nun şarkıları yer aldı.

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Ayrıca albümde Polat'ın sözü ve müziği kendine ait olan "Delikanlı Kız" şarkısı da yer aldı.

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