Ebru Polat otel odasındaki o teklifi neden kabul etmedi?

Ünlü bir iş adamı, şarkıcı Ebru Polat'a evlenme teklifi etti. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir oteldeki sürpriz karşısında Polat şaşkınlığını gizleyemedi.

500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifine Ebru Polat, 'hayır' yanıtını verdi. Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu.

Bu iş adamının Ebru Polat'ın sevgilisi olduğu iddia ediliyordu.

"BAŞKASINI SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."

EBRU POLAT KENDİ KENDİNE Mİ YAPTI

Teklifi yapan işadamının kim oldğunun bilinmemesi, fotoğraflarda hiç görünmemesi ve Polat'ın verdiği bu cevap akıllara acaba Ebru Polat 'kendi kendine mi evlilik teklif etti?' sorularını getirdi.

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