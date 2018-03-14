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Ebru Polat otel odasındaki o teklifi neden kabul etmedi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Ünlü bir işadamının, şarkıcı Ebru Polat’a evlenme teklifi ettiği ve Ebru Polat'ın da sevgilisinin bu teklifine 'hayır' yanıtı verdiği iddia edilmişti. Ebru Polat'tan flaş açıklama geldi

Ebru Polat otel odasındaki o teklifi neden kabul etmedi?

Ünlü bir iş adamı, şarkıcı Ebru Polat'a evlenme teklifi etti. İstanbul Kuruçeşme'de bulunan lüks bir oteldeki sürpriz karşısında Polat şaşkınlığını gizleyemedi.

500 balon, 200 gül ve 1000 tane mumla hazırlanan evlenme teklifine Ebru Polat, 'hayır' yanıtını verdi. Polat, evlenme teklifini reddetmesiyle ilgili kısa ve net konuştu.

Ebru Polat’a sürpriz evlilik teklifiEbru Polat’a sürpriz evlilik teklifi

Bu iş adamının Ebru Polat'ın sevgilisi olduğu iddia ediliyordu.

"BAŞKASINI SEVİYORUM"

Ünlü şarkıcı şunları söyledi: "Başkasını seviyorum. Onun dönmesini bekliyorum. 2 aydır ayrıyız."

EBRU POLAT KENDİ KENDİNE Mİ YAPTI

Teklifi yapan işadamının kim oldğunun bilinmemesi, fotoğraflarda hiç görünmemesi ve Polat'ın verdiği bu cevap akıllara acaba Ebru Polat 'kendi kendine mi evlilik teklif etti?' sorularını getirdi.

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Ebru Polat ebru polat evlenme

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Gündemde kalmak için yapılan çırpınışlar işte.
kendi kendine etmiş olabilir mi acaba?:)
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