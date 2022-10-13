Ebru Polat'tan namaz paylaşımı! Hemen silmek istedi ''Kimden ne çıkacağı belli olmuyor''

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Ebru Polat, sık sık iddialı pozlarıyla gündeme geliyor. Ebru Polat, bu defa namaz paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Annesinin namaz kıldığı anı fotoğraflayan Ebru Polat, ''Bizim ev hep böyledir. Her gün 5 vakit namaz aksamaz. Kimden ne çıkacağı belli olmuyor değil mi? Boşa dememişler, 'imanla paranın kimde olduğu belli olmaz' diye'' ifadelerini kullandı.

Ebru Polat, sonrasında paylaşımı sileceğini ''Annem böyle şeylerin göze sokulmasından hoşlanmaz'' sözleriyle belirtti.

Geçtiğimiz günlerde takipçileriyle soru cevap yapan Ebru Polat, daha önce hiç eşcinsel bir ilişki yaşamadığını ancak bunun için çok kişiden teklif aldığını itiraf etmişti.

Ebru Polat, ''Hiç kölen oldu mu?'' sorusuna ise ''Kölem olmak isteyen çok kişi var'' yanıtını verdi.

Kozmetik sektöründen günlük 40 bin TL kazanan güzel şarkıcı, yakın zamanda bir arsa aldığını duyurdu.



