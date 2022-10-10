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  4. Ebru Polat yine durmadı! Göğüslerini zincirle bağladığı pozuna yorum yağdı

Ebru Polat yine durmadı! Göğüslerini zincirle bağladığı pozuna yorum yağdı

10.10.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı olan ünlü şarkıcı Ebru Polat, bu defa zincir detaylı göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine topladı. Ebru Polat'ın paylaşımına övgü dolu yorumlar yapıldı.

Ebru Polat yine durmadı! Göğüslerini zincirle bağladığı pozuna yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir arsa aldığını duyuran Ebru Polat, bu defa zincir detaylı göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi. Polat'ın iddialı stiline, ''Ateş ediyorsunuz resmen'' ve ''Silikon en çok size yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı.

Ebru Polat yine durmadı! Göğüslerini zincirle bağladığı pozuna yorum yağdı


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Ebru Polat sosyal medya dekolte ünlü şarkıcı
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