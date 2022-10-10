Ebru Polat yine durmadı! Göğüslerini zincirle bağladığı pozuna yorum yağdı

Geçtiğimiz günlerde yeni bir arsa aldığını duyuran Ebru Polat, bu defa zincir detaylı göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi. Polat'ın iddialı stiline, ''Ateş ediyorsunuz resmen'' ve ''Silikon en çok size yakışıyor'' gibi yorumlar yapıldı.



