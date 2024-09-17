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  4. Ebru Şahin ile başrolde! Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı

Ebru Şahin ile başrolde! Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 16:01
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Yeni sezon dizilerin başlamasıyla birlikte ünlü oyuncuların bölüm başı aldığı ücretler gündeme gelmeye başladı. Murat Yıldırım'ın ise Ebru Şahin ile başrolünü paylaşacağı 'Gizli Bahçe' dizisinden alacağı ücret ortaya çıktı.

Ebru Şahin ile başrolde! Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret ortaya çıktı

MYNET- Fırtına, Asi, Suskunlar, Gecenin Kraliçesi, Ramo, Aziz ve Teşkilat gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Murat Yıldırım yeni sezonda başrolünü Ebru Şahin ile paylaşacağı 'Gizli Bahçe' diziyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Çekimlerin başladığı proje derin bir aşk hikayesini konu alıyor. Kıbrıs'ta çekilen diziden ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın ne kadar kazanacağı ortaya çıktı.

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BÖLÜM BAŞI ALACAĞI ÜCRET...

SnobMagazin'in haberine göre; Murat Yıldırım 'Gizli Bahçe' dizisinden bölüm başı 1 milyon 800 bin TL kazanacak.

GİZLİ BAHÇE 2

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği yeni dizisi Gizli Bahçe'nin, hikayesini Neşe Şen, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.

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