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Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım! Oğlunun ayak izini gösterdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda ünlü model Ebru Şallı lenfoma kanserine yenik düşen 9 yaşındaki oğlu Pars’ı kaybetmişti. Ailesi ve dostlarının yardımıyla normal hayatına dönmeye çalışan ünlü model sosyal medyadan yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

Ebru Şallı’dan duygulandıran paylaşım! Oğlunun ayak izini gösterdi!

17 Nisan 2020 tarihinde Ebru Şallı’nın oğlu Pars Tan lenfoma kanseri tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybetmişti. Derin üzüntü yaşayan ünlü model ailesi ve eşinin desteğiyle moral tatiline çıkmıştı. Sosyal medya hesabından eşinin doğum gününü kutlayan ve tatilinden mayolu pozlarını paylaşan Şallı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Eleştirilere karşı uzun süre sessizliğini koruyan acılı anne kocası Uğur Akkuş’un eski eşi Gonca Derin’in sözlerine sert cevap vermişti.

Ebru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdiEbru Şallı kocasının eski eşine sert cevap verdi

Yapılan acımasız yorumların canına tak ettiğini belirten Şallı geçtiğimiz günlerde İstanbul’da görüntülenmişti. Evlat acısının ağır bir yük olduğunu söyleyen Şallı, “Allah kimsenin başına vermesin. Bu çok kötü bir şey bunu sadece yaşayan bilir” diyerek gözyaşlarına engel olamamıştı.
ebru şallı
Hayatına bir şekilde devam etmeye çalıştığını söyleyen Şallı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Vefat eden oğluna ‘Ponçik’ lakabıyla hitap eden Ebru Şallı Pars’ın doğumundan sonraki ilk ayak izini paylaştı. Ayak izine Şallı, “Ayak izine ölürüm senin ben. Ponçiğim benim...” notunu düştü.

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