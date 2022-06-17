Ebru Şancı 'Slip mayo giymeyin' dedi! Uraz Kaygılaroğlu bakın ne paylaştı

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. Şancı konuşmasında "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" dedi. Bu açıklaması gündemdeki yerini korurken Şancı slip mayo konusunda da sessiz kalmadı.

"MAL BEYANI GİBİ..."

Ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım, Bodrum'da Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülenmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayolu görüntüsü sonrası slip mayolu ünlüler yine gündem olmuş ve bu konu magazin programlarında konuşulmaya başlamıştı. 2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı bu konuda şunları söyledi:

"Kurban olayım giymeyin, mal beyanı gibi! Çöpe atın, yakın…"

Uraz Kaygılaroğlu slip mayosunun bu kadar konuşulmasına tepkisiz kalmadı ve bir paylaşım yaptı. Yakışıklı oyuncu slip mayosunu paylaşarak takipçilerinden de destek aldı.

