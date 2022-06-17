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  4. Ebru Şancı 'Slip mayo giymeyin' dedi! Uraz Kaygılaroğlu bakın ne paylaştı

Ebru Şancı 'Slip mayo giymeyin' dedi! Uraz Kaygılaroğlu bakın ne paylaştı

17.06.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşen eski manken Ebru Şancı bu sefer de ünlülerin slip mayosuna taktı. Cem Yılmaz ile 'Erşan Kuneri'de rol alan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun pozlarını gören Ebru Şancı bu konuda yorum yapınca yakışıklı oyuncu da sessiz kalmadı. Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündeme geldi.

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan Ebru Şancı, canlı yayında eşini para karşılığında kadınlarla yemeğe gönderebileceğini söyleyerek gündeme bomba gibi düştü. Şancı konuşmasında "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" dedi. Bu açıklaması gündemdeki yerini korurken Şancı slip mayo konusunda da sessiz kalmadı.

"MAL BEYANI GİBİ..."

Ünlü oyuncular Uraz Kaygılaroğlu ve Kaan Yıldırım, Bodrum'da Cem Yılmaz'ın teknesinde görüntülenmişti. Uraz Kaygılaroğlu'nun slip mayolu görüntüsü sonrası slip mayolu ünlüler yine gündem olmuş ve bu konu magazin programlarında konuşulmaya başlamıştı. 2. Sayfa'ya konuk olan Ebru Şancı bu konuda şunları söyledi:

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"Kurban olayım giymeyin, mal beyanı gibi! Çöpe atın, yakın…"

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Uraz Kaygılaroğlu slip mayosunun bu kadar konuşulmasına tepkisiz kalmadı ve bir paylaşım yaptı. Yakışıklı oyuncu slip mayosunu paylaşarak takipçilerinden de destek aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Uraz Kaygılaroğlu Alpaslan Öztürk Ebru Şancı
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