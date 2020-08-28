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Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 19:32 | Son Güncelleme

Ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in cenazesi Gazi Cemevi'ndeki törenin ardından Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

Ebru Timtik'in cenazesinde arbede! Gözaltılar var

Adil yargılama talebiyle 5 Nisan'dan bu yana ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik dün Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalbinin durması sonucu hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Timtik'in cenazesi yakınları tarafından alınarak Sultangazi Gazi Cemevi'ne getirildi. Burada yapılan törenin ardından Timtik'in cenazesi Gazi Mezarlığı'na defnedildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Cemevi'nden mezarlığa yürüyerek giden bazı gruplar ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Eylem yapılmasına müsaade etmeyen polisler bazı kişileri gözaltına aldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından mezarlıktaki kalabalık dağıldı.

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