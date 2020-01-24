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Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez'in evlilik teklifi hakkında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'un Ali'si Taner Ölmez kendi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklif etmişti. Tutunamayanlar'da oynayan Ece Çeşmioğlu ilk kez bu konu hakkında konuştu.

Ece Çeşmioğlu Taner Ölmez'in evlilik teklifi hakkında konuştu

Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu evlilik hazırlıklarına başladı. Oyuncu Taner Ölmez ile bir süredir ilişki yaşayan Ece Çeşmioğlu, konuk olarak katıldığı Eser Yenenler Show'da Taner Ölmez'den evlilik teklifi aldığını ilk kez açıkladı ve teklifin detaylarını burada paylaştı.

'İlk defa burada söylüyorum' dedi ve programda yaşadığı sevinci paylaşan Ece Çeşmioğlu, 'Yes' diye çığlık attığını, çok da detaya girmek istemediğini ifade etti. Teklifi yurtdışında aldığını söyleyen Ece Çeşmioğlu, bir kez daha Brugge'e gitmek istediğini söyledi.

Ece Çeşmioğlu'yla ilişki yaşayan Taner Ölmez geçtiğimiz günlerde Belçika’nın tarihi şehri Brugge’da bir köprünün üzerinde yürürken sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na evlilik teklifinde bulunduğu iddiasına "Ben de gazetelerden okuyorum" yanıtını vermişti.

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