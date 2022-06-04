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  4. Ece Erken: Beraber öleceğimi düşündüğüm adama 'Evet' demiştim

Ece Erken: Beraber öleceğimi düşündüğüm adama 'Evet' demiştim

04.06.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken, silahlı saldırı sonucu kaybettiği eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu ilk evlilik yıl dönümlerinde andı. Nikah gününe ait görüntüleri yayınlayan ünlü sunucu, duygusal bir mesaj da paylaştı.

Sunucu Ece Erken'in (44), 2021 yılında nikah masasına oturduğu avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu (42), geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti. Eşinin vefatının ardından zor günler geçiren Erken, duygusal bir paylaşımda bulundu.

"BERABER ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM ADAMA 'EVET' DEDİM"

Ece Erken, eşiyle ilk evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından kutladı. Nikah anlarında çekilen videoları Instagram'dan paylaşan ünlü isim, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

4 haziran 2021... Ömrümün sonuna kadar olacağımı, beraber yaşlanıp, beraber öleceğimizi düşündüğüm adama, adam gibi adama 'Evet' dedim. Çok sade, kendi halimizde, kendi aramızda kıydığımız nikahımızla... Canımın canı yanıyordu o gün. Akrabasına kanser teşhisi konmuştu. Çiğdem ablasına... O yüzden ne kutlama yaptık, ne sizinle paylaştık. Taa ki Çiğdem ablasının test sonuçları güzel çıkana kadar. Sır gibi sakladım. Ailelerimizle kutlayamadık. 'Kanser hastalığı varken, eğlendi, evlendi' demesinler diye... Gerçi Şafak'a onun olduğu kadar vefalı tek kişi olmadı ama o hep vefalıydı. Bizim bugün evlilik yıl dönümümüz... Katiller, sebebiyet verenler, para peşinde olanlar olmasa biz bugün yine beraberdik. Canım Şafak'ım biliyorum ki kemiklerini sızlattılar. Şerefsizlik, vefasızlık yaptılar. Bunlar seni çok üzmüştür ama Rabbim'in adaleti şaşmaz. Çok sevdim seni, çok... Oğluma baba, bana her şeydin. Rabbim mekanını cennet etmiştir inşAllah...


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