Ece Erken: Demet Akalın ve Okan Kurt barıştı

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, bugünkü canlı yayında magazin camiasında bomba etkisi yaratacak bir haberi açıkladı.

Erken, programda son dakika gelişmesi olarak 11 Eylül'de boşanan Demet Akalın ve Okan Kurt'un barıştığını iddia etti.

'OKAN DEMET'İN EVİNDE KALIYOR'

Ece Erken, "şimdi bir son dakika gelişmesi" diyerek "Demet Akalın'ın çok yakınlarından öğrendiğim bir haber, barışmışlar. Hafta içi Okan, Demet'te kalıyormuş. Biz bunu biliyorduk zaten bekliyorduk. Dün de Cumhuriyet kortejine katılmış ve çok mutluymuş" dedi.

