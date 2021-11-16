Ece Erken'den Alişan yorumu: Bana kötülük eden birisiyle...

2019 yılında Demet Akalın ile barıştığı için Alişan'la arası açılan Ece Erken, seneler süren küslüğü bitirmişti.

İnovasyon Ödül Töreni’nde görüntülenen Ece Erken, Alişan ile barışmasıyla ilgili ilk kez konuştu.

Ece Erken, “Şu an ben aptal aptal şeylerden mutlu oluyorum. Her şey boş yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Biz Alişan ile kardeş gibiydik. Benim sevmediğim, bana kötülük eden birisiyle ağlayarak barıştı. Ona da hak veriyorum. Herkes barışsın. Önemli olan sağlık gerisi boş” dedi.

Temmuz ayında Alişan'a bir zeytin dalı uzatan Ece Erken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Eymen'im yeterince sensiz büyüdü. Artık beraber olma vakti. Biz 20 yıl kardeştik, Allah ömür verirse daha nice yıllar devam edecek. Seni çok seviyorum, güçlü olman lazım ve olacaksın" demişti.



