Ece Erken'den gece yarısı paylaşımı! "Çok özledim be aşkım"

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiriyor. Gün içinde ayakta durabilmek için ve acısını unutmak için ailesinden gizlice ilaç aldığı için doktoru tarafından uyarılan Ece Erken son olarak cami çıkışı "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım" demişti.

Ece Erken'in evinde taziyeleri kabul ettiği ve sık sık eşiyle olan video ve fotoğraflara baktığı konuşuluyordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası eşinin tesbihini ve fotoğraflarını elinden düşürmeyen Erken'in çok fazla ilaç alması yakınlarını tedirgin ediyordu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken son olarak gece yarısı bir paylaşım yaptı. Ece Erken eşiyle pozunu paylaşıp "Çok özledim be aşkım. Ne çok sevmişim ben seni meğer. Canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın" yazdı.





