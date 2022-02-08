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Ece Erken'den gece yarısı paylaşımı! "Çok özledim be aşkım"

08.02.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası yıkılmıştı. İlaçlarla ayakta duran ve yaşananları unutmak için çok fazla ilaç aldığı iddia edilen Ece Erken gece yarısı bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz günlerde cami çıkışı "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım" diyen Ece Erken paylaşımında özlemini dile getirdi.

Ece Erken'den gece yarısı paylaşımı! "Çok özledim be aşkım"

Ece Erken Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiriyor. Gün içinde ayakta durabilmek için ve acısını unutmak için ailesinden gizlice ilaç aldığı için doktoru tarafından uyarılan Ece Erken son olarak cami çıkışı "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım" demişti.

Ece Erken'in evinde taziyeleri kabul ettiği ve sık sık eşiyle olan video ve fotoğraflara baktığı konuşuluyordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi sonrası eşinin tesbihini ve fotoğraflarını elinden düşürmeyen Erken'in çok fazla ilaç alması yakınlarını tedirgin ediyordu.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken son olarak gece yarısı bir paylaşım yaptı. Ece Erken eşiyle pozunu paylaşıp "Çok özledim be aşkım. Ne çok sevmişim ben seni meğer. Canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın" yazdı.

MKLMKLK

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Ece Erken
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