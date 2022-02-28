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Ece Erken'den kafa karıştıran paylaşım! Sır dolu ifade...

28.02.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatıyla zor günler geçiren sunucu Ece Erken, yaptığı paylaşım dikkat çekti. "Fayyem" yazılı bir fotoğraf paylaşan Erken'in ne demek istediği merak konusu oldu.

Ece Erken'den kafa karıştıran paylaşım! Sır dolu ifade...

Ünlü sunucu Ece Erken, geçtiğimiz yıl haziran ayında evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun üzücü vefatı sonrasında zor günler geçiriyor.

1 ay önce avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Bakırköy'de bir balık restoranında silahlı saldırıya uğramış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun katilleri yakalandı.

ECE ERKEN’DEN KAFA KARIŞTIRAN NOT

Zor günler geçiren Ece Erken, Instagram hesabından eşiyle birlikte olduğu fotoğrafları sık sık paylaşıyor, içini döküyor.

Ünlü sunucu, kandil gecesindeki paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

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Erken'in hikaye olarak paylaştığı fotoğraftaki "FAYYEM" ifadesi merak konusu oldu.


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Ece Erken
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