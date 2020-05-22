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Ece Erken'den olay açıklamalar! 'Lezbiyen midir nedir?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 11:03 | Son Güncelleme

Ünlü sunucu Ece Erken yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Eski kocasının ailesiyle ilgili açıklamalar yapan Erken açıklamasında "Lezbiyen midir nedir peşimi bırakmıyor" dedi.

Aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Ece Erken bomba açıklamalar yaptı. 'Lost.Secret’ isimli Instagram hesabının canlı yayınına katılan Ece Erken yaşadıklarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erken açıklamasında şunları söyledi:

“Yanlışlıkla evlendiğim adamın (Serkan Uçar) yengesi hala peşimde. Bir türlü kurtulamadım ondan. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Her resmi beğenip yorum yazıyor. Lezbiyen midir nedir anlamadım ki! Allah belasını versin. Sahte hesaplarla yazıyor. Yüz tane sahte hesabı var bunu bana Demet Akalın söyledi. Şimdi de adımın anıldığı adamın, ayrılmaya çalıştığı kadınla kanka olmuş. Güldeniz adı... Her resmi beğenip yorum yazıyor. Benim Şafak'tan daha çok param var bunu kimse bilmiyor o kadar zavallılar ki!"

Ece Erken ayrıca açıklamasında "Gülben Ergen'le benim ne alakam var. Evli bir kadının evli bir adamla beraber olmasıyla beni nasıl bir tutabiliyorsunuz?" dedi.

Ece Erken ayrıca Benan Yazıcıoğlu'nun kardeşi Emre Kocadereli ile kanka olduğunu da söyledi.

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