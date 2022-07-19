Ece Erken'den öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ailesine olay gönderme: "Onlara da yar olmaz!"

Ece Erken Yeşilköy'de sahibi olduğu restoranda geçtiğimiz ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklamıştı. Reddi reddi miras yapmasına karşın sorulardan kaçamayan ünlü sunucu Ece Erken, gelen mesajların ekran görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

ECE ERKEN'DEN ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN AİLESİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bugün, Instagram hesabında 'soru-cevap' hikayesi paylaşarak takipçilerinin yönelttiği sorulara yanıt veren ünlü sunucu Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesine göndermede bulundu.

"ŞAFAK DA GÖRÜYOR BİLİYORUM!"

Ece Erken bir takipçisinin "Keşke kocanın alınterini o hak etmeyen ailesine asla vermeseydin, bağışlasaydın. Sen güçlü ol, mutlu ol," yazması üzerine şu ifadeleri kullandı:

"Dünya malı dünyada kalacak. Para hiç önceliğim olmadı. Hep haksızlığa gelemedim, eşim gibi... Onlara da yar olmaz merak etmeyin, Rabbim görüyor. Şafak da görüyor biliyorum."

NE OLMUŞTU?

EErken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ağabeyi Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini açıklayıp söz konusu mesajların ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Celal Mahmutyazıcıoğlu'na dava açacağını açıklayan ünlü sunucu paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Sabaha kadar bana tehdit mesajı atan Celal'cik! Sedef'i Acarkent'in güvenliğine göndermişsin. Evimin önünün kamera görüntülerini almışsın. Sen KARDEŞİSİN mallarına çökmüşsün, katillerin peşine 1 saniye düşmemişsin, benim kapı önümün güvenlik kameralarını ne hakla aldırırsın ki! Aldır! Benim abdestimden şüphem yok! Savcılığa yarın tehdit ve şantajdan veriyoruz! Ah Şafak! Ne üzülüyordur… Ben hepinize tek başımız yeterim. Benle gurur duyuyordur eşim sıkıntı yok"

Ece Erken Gelen tehditler üzerine şu ifadeleri kullanmıştı:

"Neye üzülüyorum biliyor musunuz? Miras ne kötü, ne acı bir şeymiş! Bu insanlar her gün bizdeydi, biz de onlarda, çocuklar bir arada… Siz de şahitsiniz tek kuruş almadım! Şafak'ın bir minibüsü kalmış o da bende değil. Kapı önümün görüntüsünü aldırıyor abisi ve karısı Ece'de mi diye! Ya 500 bin vereyim de susun da Şafak'a bir dua edin! 40'ını bile yapmadınız Rabbim kim ne hak ettiyse yaşatsın"



