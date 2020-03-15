Ece Erken'den yeni açıklama! 'DM kutum...'

Bir çocuk annesi Ece Erken, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Son günlerde gündemden düşmeyen Ece, gelen tepkiler üzerine "Psikolojim fazlasını kaldırmıyor" diyerek Söylemezsem Olmaz programından istifa ettiğini duyurdu.

Bir süre sessizliğe gömülen ünlü isim sosyal medya hesabından gelen destek mesajlarını paylaştı.

SOSYAL MEDYADA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Magazin gündemine bomba gibi düşen yasak aşkta, geçtiğimiz günlerde yaşadığı bir olaya sinirlenen Erken, sevgilisine ait olan araçların dikiz aynalarını parçaladı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından tepkilerin odağı haline gelen Erken, önce sosyal medya hesabını kitledi sonra ise kilidi açıp sosyal medya hesabından kendisine gelen destek mesajlarını paylaştı.

Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti.

Kendisine destek veren insanlara teşekkür eden Ece Erken, "DM kutum o kadar dolu ki... Whatsapp'a gelen mesajlar... Dostlar, arkadaşlar... Tanıdık, tanımadık herkesten Allah razı olsun. Her şey bizim için. Sizi çok seviyorum ve teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.