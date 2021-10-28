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Ece Erken'i telefonla rahatsız eden sanığa 1 yıl hapis talebi

28.10.2021 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme, 3 yıldır Ece Erken'i telefonla taciz eden sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Raporu istedi.

Sunucu Ece Erken ve 3 yıldır cep telefonundan mesaj atarak rahatsız ettiği iddia edilip tutuksuz yargılanan Erdal Çınar, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katıldı.

Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya izleyici ve basın mensupları alınmadı.

ECE ERKEN'İN YAPIMCISI KONUŞTU

Duruşmada tanık olarak konuşan Bilal Özbilge, "Sanık Erdal Çınar, Ece Erken’den dolayı beni de mesajları ile rahatsız etmektedir. Kendisiyle daha önceden görüşmüşlüğüm yoktur. Ben Ece Erken ile sanık Erdal Çınar’ı daha önce hiç yan yana görmedim. Ece Erken, benim yapımcı olarak hazırladığım programda sunucu 8 saat olarak çalışıyordu. Ece ile sanık Erdal Çınar arasında ilişki yoktur. Ben Ece’nin yapımcısı olarak evine giren çıkanı da bilirim. Sanığın kesinlikle Ece’nin evine girmesi söz konusu değildir. Biz Ece'nin sanıktan şikayetçi olduğuna programımızda da yer vermiştik. Ece bir kere de sanıkla otoparkta karşılaşmış, korkudan güvenliğe doğru koşmuştu. Güvenliğin bana bildirmesi üzerine ben de elime sopa alıp koşarak aşağı inmiştim. Ancak sanık gitmişti." dedi.

"ECE SANIĞI TANISAYDI BEN DE TANIRDIM"

Tanık olarak dinlenen Erken’in arkadaşı Sezer Çakır, "Ece, sanığı tanısaydı ben de tanırdım. Zaten Ece ile çok yakın arkadaşız. Ece, sanığın kendisini rahatsız ettiğinden bahsetti. Kesinlikle sanığı evine davet etmedi. Sanık sürekli Ece’ye baskı yapıyordu. Ece de bu durumdan çok korkuyordu." dedi.

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"3 YILDIR EYLEMLERİ SÜRDÜRMEKTE"

Sanığı tanımadığını belirten Ece Erken ise, "İddiaları tamamen hayal ürünüdür. Sanık, 3 yıldır bu eylemlerini sürdürmekte, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermektedir. Akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünmekteyim." dedi.

Duruşmada söz verilen sanık Erdal Çınar, Erken’i tehdit etmediğini belirterek beraatini istedi.

Sanık Erdal Çınar’ı, Adli Tıp Şube Müdürlüğü’ne sevk ederek suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
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"KARARI HAKİMLER VERECEK"

Duruşma çıkışında açıklama yapan Ece Erken, "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek." dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Erdal Çınar’ın 11 Kasım 2020 tarihinde Ece Erken’in cep telefonundan ‘İyi akşamlar Ece hanım, müsait bir zamanda görüşebilir miyiz?’ şeklinde sesli mesaj attığı, şüphelinin daha önce de Erken’i rahatsız ettiği ve tedbir kararını ihlal ettiği için tazyik hapsi verildiği aktarıldı.

1 YIL HAPİS TALEBİ

Şüphelinin tedbir süresinin sona ermesinin ardından Ece Erken’i yeniden rahatsız etmeye devam ettiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüphelinin "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan 1 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

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Ece Erken
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