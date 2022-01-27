Ece Erken kimdir, eşi neden öldürüldü? Ece Erken kaç yaşında ve nereli?

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in, "Ben onu çok seviyorum nasıl dayanacağım" dediğini ortaya çıktı. Sarsıcı olayla gündeme gelen Ece Erken'in hayatı merak konusu oldu. Ece Erken 2014-2015 yıllarında Serkan Uçar ile, 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan ile evlendi. Başarılı sunucu Ercen, birçok film projesinde de yer aldı.

ECE ERKEN KİMDİR?

11 Mayıs 1978'de Çorlu'da doğan Ece Erken 43 yaşında. Aslen Samsunlu olan Erken'in babası subaydır. Bu sebeple tayinler yüzünden birçok yerde yaşadı. Liseyi İstanbul Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Medya kariyerine 12 yaşında başlayan Ece Erken, Türkiye'nin önde gelen birçok radyosunda görev yaptı. Mavi Şeker, En Beyaz Geceler, Hayata Gülerken, Aç Aç Kazan, Tatlım Benim ve Söylemezsem Olmaz gibi programların sunuculuğunun yanı sıra Nilgün, Aşk ve Gurur, Lise Defteri projelerinde başrol aldı.

Ece Erken'in Serkan Uçar ile olan evliliğinden Eymen adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

ECE ERKEN'İN ÖLDÜRÜLEN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun alacak verecek davası yüzünden öldürüldüğü belirtildi. İlk müdahale olay yerinde yapılırken Mahmutyazıcıoğlu'nun son sözleri, 'Lütfen beni kurtarın' olmuş. Hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu kan kaybından vefat etti.

1980 yılında Rize'de dünyaya gelen Şafak Mahmutyazıcıoğlu 42 yaşında hayatını kaybetti. Eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesininde tamamladı. Kendi hukuk bürosu olan Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü.

Ece Erken ile ilişkisi Benan Kocadereli ile evliyken başladı. Mahmutyazıcıoğlu, Erken ile evlenmek için Kocadereli'den boşandı.

