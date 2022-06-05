Ece Erken ölen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili ahlaksız sözler üzerine patladı: "Bu sapık yaratık..."

Ece Erken, Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili çok sık paylaşımda bulunması nedeniyle zaman zaman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriliyor.

ECE ERKEN ÖLEN EŞİ ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU HAKKINDAKİ YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Bakırköy Balıkçılar Çarşısı Çamözü Sokak'ta meydana gelen olayda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sebebiyle zor günler yaşayan ünlü sunucu Ece Erken, şizofren olduğunu ileri sürdüğü bir takipçisinin skandal yorumlarını Instagram hesabının story kısmında paylaştı.

ECE ERKEN, ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU İLE İLGİLİ O YORUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Şizofren olduğunu ileri sürdüğü takipçisinin adını vererek tehdit edildiğini ifade eden ünlü sunucu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tehditlerine devam ediyor! Şizofren teşhisi konuldu, uzaklaştırması var ama hala dışarıda."

ECE ERKEN'DEN AVUKATINA ÇAĞRI

Şizofren olduğunu ileri sürdüğü kişinin bir haber sitesinde yayımlanan haberin altına yazdığı yorumları işaret eden ünlü sunucu Ece Erken avukatına şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Helin hanım, lütfen bu sapık serbest gezmesin."

Şahsın yorumlarından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Ece Erken, bu kişinin 3 yıldır peşinde olduğunu ifade ederek dikkat yeni bir paylaşımda bulundu.

"RAHMETLİ EŞİM ŞAFAK MAHMUYAZICIOĞLU İLE İLGİLİ AHLAKSIZ YORUMLAR YAZIYOR"

Ünlü sunucu Ece Erken şu ifadeleri kullandı:

"3 yıldır peşimde olan şizofren... 15 gün akıl hastanesinde yattı ve uzaklaştırmam devam ediyor. Rahmetli eşim de dava açmıştı; iş yerime, evime kadar gelmişti hatırlarsanız.

Hala rahmetli eşimle ilgili ahlaksız yorumlar yazıyor her yerde..."



