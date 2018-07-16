MAGAZİN

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.07.2018 02:31 | Son Güncelleme

Ece Erken sosyal medya hesabından paylaştığı tatil fotoğrafında bikinili pozunu sansürlediği yorumlarına ilginç bir cevap verdi. Bu defa bikinili pozunu paylaşan Ece Erken, 'Ben denize bikiniyle giriyorum' dedi.

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken'in bikinisiyle paylaştığı bir tatil fotoğrafında kendisini bulanıklaştırarak filtre etmesi olay olmuştu. Sosyal medyada 'Kendisini sansürledi' yorumlarına bu defa Ece Erken'den ilginç bir yanıt geldi.

'DENİZE BİKİNİYLE GİRİYORUM'
Oğluyla birlikte tatilde olan Ece Erken, son olarak bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü sunucu bikinili fotoğrafını 'İstediğim fotoğrafı sansürler istediğimi koyarım. Düşünce özgürlüğü diye zırvalayanların buna saygı duymayıp, yorum yazmalar. Hadi sizi kırmayayım ben denize bikiniyle giriyorum' notuyla paylaştı.

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