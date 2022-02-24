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Ece Erken yazlığı olan Çeşme'den paylaşım yaptı

24.02.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda ölmüştü. Zor günler geçiren Ece Erken zaman zaman eşiyle eski anılarını paylaşıyor. Erken bu sefer yazlığının bulunduğu Çeşme'den bir paylaşım yaptı.

Ece Erken yazlığı olan Çeşme'den paylaşım yaptı

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu toprağa veren Ece Erken gündemden düşmüyor. Son olarak miras haberleriyle konuşulan Ece Erken Çeşme'den bir paylaşım yaptı.

Erken fotoğrafı şu ifadelerle paylaştı: "Çeşme'deki evime ilk hediyendi. Maşallah her sene daha coşkulu veriyor, yediveren... En görünen, en güzel yerde limon ağacımız..."

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Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

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Seyhan Soylu ünlü avukatın eski eşiyle ilgili "Benan Hanım eşinden ayrıldıktan sonra açmış olduğu 2 dava vardı. Biri boşanma davası diğeri de mal rejimi davası. Bu dava devam etmekte" demişti.

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