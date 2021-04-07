MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar? İşte Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk biyografileri...

Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar? İşte Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk biyografileri...

07.04.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 7 Nisan konukları olan Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk'ün hayatı izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Fazla kilolarından kurtulma süreciyle bilinen Ece Öztürk ve yine sadece 6 ayda 141 kilodan 83 kiloya düşen Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar? İşte Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk biyografileri...

Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar? İşte Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk biyografileri...

7 Nisan sabahında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları olacak olan Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk'ün yaşam öyküsü izleyiciler tarafından merak edilip sorgulanıyor. Fazla kilolarından kurtulma süreciyle bilinen Ece Öztürk ve yaşadığı duygusal durum sonrası sadece 6 ayda 141 kilodan 83 kiloya düşen Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar?

ECE ÖZTÜRK KİMDİR?

Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. 2017 senesinde 46 kilo vermiş olan Ece Öztürk, Youtube kanalı üzerinden kilo verme süreciyle ilgili hikayesini yayınlamıştır. "Sporcu yemekleri" isimli bir Youtube hesabı bulunan Öztürk, sevgilisinden Deniz Anası lafını duyduktan sonra hırs yapmış ve hayata bakış açısını baştan sona değiştirmiştir. Annesine beyaz pantolon almak istediğini söyleyen Ece, annesiyle birlikte mağazaya gitmiş ve bedenler arasında en büyük pantolonun 44 beden olduğunu görmüştür. Kendisi 46 beden olan Ece, 44 beden pantolonu giymeyi denemiş fakat pantolon yırtılmıştır. Durum sonrası gözleri dolan ve duygulanan Ece, annesi ile pantolonun parasını ödeyip mağazadan çıktı. Annesi mağazadan çıkarken söylediği "Ece sen kilo verip sağlıklı bir bedene kavuşacaksın ve sana o beyaz pantolonu alacağız." cümlesi sonrası kızına zayıflama kliniğini ayarladı. Ece Öztürk, aynı sene üniversite sınavına da girdi. 17 Haziran tarihinde annesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a seyahat eden Öztürk, İstanbul'da kliniğe vardı ve burada annesiyle vedalaştı. Klinikte her sabah 8'de tartılan Ece, ilk tartışılında 109 kilo çıkmıştır. Annesiyle kilinik sürci boyunca her gün konuşan ve onunla kiloları dolayısıyla dalga geçen sevgilisine mektup yazan Ece Öztürk, verdiği büyük emekler karşılığında çabalarının karşılığın almış ve sağlıklı kilosuna ulaşmıştır.

EMİRHAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Başakşehir'de yaşayan 20 yaşındaki genç Emirhan Öztürk, 6 ay önce kız arkadaşı tarafından fazla kiloları nedeniyle terk edildi. Bunun üzerine Öztürk 6 ay boyunca günde ortalama 20 kilometre yürüyüp tek öğün beslendi ve 141 kilodan 83 kiloya düştü. Profesyonel dövüşçü olmak isteyen Emirhan Öztürk, hayalinin UFC dövüşlerine katılmak olduğunu söyledi.

Kız arkadaşının terk etmesi ve profesyonel dövüşçü olmak istediğini ifade eden Öztürk, “ 164 kiloydum 6 ay içinde 83 kiloya düştüm ameliyat falan olmadan doğal yollarla. Sürekli dışarıda fast food yiyordum sağlıksız olarak. Hareketsiz de kaldım pandemiden dolayı iyice kilo aldım. Sıkıntı oldu biraz. Kız arkadaşım tarafından ret edildim beğenmedi tartışmalar oldu. Bir de hayalim UFC dövüşlerine katılıp Avrupa'da Gökhan Saki gibi Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Bunun içinde çalışmalarım devam ediyor. Bir yerden destek almıyorum” şeklinde konuştu.

Kendi kilo verme şeklinin sağlıksız olduğu için kimseye tavsiye etmediğini de aktaran Öztürk, “Ben bu yaptığımı tavsiye etmem sağlıksız şekilde kilo verdim ben. Günde tek öğün yiyip 20 kilometre koştum, 10 kilometre yürüdüm. Toplam 30 kilometre hareket ettim günlük. Pek sağlıklı kilo vermedim diyebilirim. 6 ayda toplam 81 kilo verdim. Kısa bir sürede daha güzel bir vücut yapabilmek için çabalayıp uğraşacağım. Belki kilolu olanlar kendileriyle barışık olabilirler ama hayat böyle daha güzel” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı Akıllara durgunluk veren olay! Gelini, terk ettiği öz kızı çıktı
Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!Survivor'da gizlice yiyecek aldıkları ortaya çıktı! O yarışmacılara büyük ceza!
Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?Hasan Can Kaya'nın şovları YouTube'dan neden kaldırıldı?
Anahtar Kelimeler:
Star TV
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

Türkiye'den gitti! İşte yeni mesleği

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

'10 sene içinde iri göğüslü ve dik cinsel organlı adamlar...'

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Üstsüz güneşlendiği anları paylaşmaktan çekinmedi

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Yeni imajıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.