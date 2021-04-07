Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar? İşte Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk biyografileri...

7 Nisan sabahında Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları olacak olan Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk'ün yaşam öyküsü izleyiciler tarafından merak edilip sorgulanıyor. Fazla kilolarından kurtulma süreciyle bilinen Ece Öztürk ve yaşadığı duygusal durum sonrası sadece 6 ayda 141 kilodan 83 kiloya düşen Emirhan Öztürk kimdir, nasıl kilo verdiler ve kaç yaşındalar?

ECE ÖZTÜRK KİMDİR?

Ece Öztürk ve Emirhan Öztürk Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. 2017 senesinde 46 kilo vermiş olan Ece Öztürk, Youtube kanalı üzerinden kilo verme süreciyle ilgili hikayesini yayınlamıştır. "Sporcu yemekleri" isimli bir Youtube hesabı bulunan Öztürk, sevgilisinden Deniz Anası lafını duyduktan sonra hırs yapmış ve hayata bakış açısını baştan sona değiştirmiştir. Annesine beyaz pantolon almak istediğini söyleyen Ece, annesiyle birlikte mağazaya gitmiş ve bedenler arasında en büyük pantolonun 44 beden olduğunu görmüştür. Kendisi 46 beden olan Ece, 44 beden pantolonu giymeyi denemiş fakat pantolon yırtılmıştır. Durum sonrası gözleri dolan ve duygulanan Ece, annesi ile pantolonun parasını ödeyip mağazadan çıktı. Annesi mağazadan çıkarken söylediği "Ece sen kilo verip sağlıklı bir bedene kavuşacaksın ve sana o beyaz pantolonu alacağız." cümlesi sonrası kızına zayıflama kliniğini ayarladı. Ece Öztürk, aynı sene üniversite sınavına da girdi. 17 Haziran tarihinde annesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a seyahat eden Öztürk, İstanbul'da kliniğe vardı ve burada annesiyle vedalaştı. Klinikte her sabah 8'de tartılan Ece, ilk tartışılında 109 kilo çıkmıştır. Annesiyle kilinik sürci boyunca her gün konuşan ve onunla kiloları dolayısıyla dalga geçen sevgilisine mektup yazan Ece Öztürk, verdiği büyük emekler karşılığında çabalarının karşılığın almış ve sağlıklı kilosuna ulaşmıştır.