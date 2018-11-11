MAGAZİN

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.11.2018 20:52 | Son Güncelleme

Şarkıcı Ece Seçkin, Twitter'da oyuncu Arda Kural adına sahte hesap açan kullanıcıya verdiği cevapla tepki topladı.

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin "Hayatın kanununu yazabilseydim, seni sever miydim?" gönderisine, Arda Kural adına açılan hesaptan "Sevse nereni sevecek 153" yorumu geldi.

Genç şarkıcı, gelen yoruma çok sinirlendi. Seçkin boyu ile gelen olumsuz yorum üzerine "Kes lan Şizo" cevabıyla tepki verdi. İkilinin bu konuşması dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Daha sonra ise hesabın Arda Kural'ın fanına ait olduğu ortaya çıktı. Ece Seçkin de bunun üzerine yazdığı yorumu kaldırdı. Olay sonrası sosyal medya ikiye bölündü. Bazı takipçiler Ece Seçkin'i, insanların rahatsızlığı üzerinden hakaret etmemesi gerektiği konusunda uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin arda kural

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