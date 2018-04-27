Ece Seçkin sevilen dizide!

Söz'ün 44. bölümünde şarkıcı Ece Seçkin, seyirci karşısına çıkıyor. Söz için kamera karşısına geçen 26 yaşındaki şarkıcı, dizide yine kendisi olarak rol alacak.

ECE SEÇKİN KRİZE NEDEN OLACAK

Ece Seçkin, gizli bir operasyonda olan Karabatak ile tesadüfen karşılaşacak. Hiç beklenmedik bir anda gerçekleşecek olan bu karşılaşma, Nazlı ve Karabatak'ın ilişkisinde yanlış anlaşılmalarla dolu büyük krizler yaşanmasına neden olacak.

SÖZ 44.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat ve Mehmet Özgür gibi isimlerin rol aldığı Söz 44.bölümü ile 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de Star TV ekranlarında olacak.

