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Ece Üner sosyal medyada isyan etti! "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.04.2024 09:19
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Sözcü TV'deki program yapan Ece Üner sosyal medyada isyan etti. Twitter'da linçlendiğini söyleyen Ece Üner "İşimi yaptığım yıllar boyunca hür irademle sadece ve sadece halkın ve hakkın sesi olmaya gayret ettim" dedi.

Ece Üner sosyal medyada isyan etti! "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez..."

Haber spikeri ve sunucu olan Ece Üner zaman zaman yorumları zaman zaman da tepkileriyle gündeme geliyor. Sözünü sakınmadan fikrini her zaman ifade eden spiker Twitter'da linçlendiğini söyleyerek isyan etti.

"Twitter’ı açmamla trollerin ahlaksızca, terbiyesizce saldırılarına maruz kaldığımı anlamam bir oldu. İşte size tam da bu seviyesiz temsiliniz kaybettirdi. Bana gelince hiç kimsenin adamı olmadım, hiçbir partiden ya da güç odağından medet ummadım" diyen Ece Üner sözlerine şöyle devam etti:

Ekran Alıntısı

"İşimi yaptığım yıllar boyunca hür irademle sadece ve sadece halkın ve hakkın sesi olmaya gayret ettim. Bunu yaparken de yalnız ve ancak vicdanıma hesap verdim. Kimsenin adamı olmadım, kimseye minnet etmedim, başımı hiç kimseye eğmedim belki de tam da bu sebeplerden artık Ana Haber de sunmuyorum. Dolayısıyla her gün ekrana çıkmıyorum. CHP, AKP ya da başka parti fark etmez, yanlış bir iş gördüğümde bunu ifade edebilecek, olan biten güncel haberlere yorum yapabilecek kadar sık ekranda değilim artık."

"DAHA FAZLA KİRLETMEYİN BURAYI"

Spiker Ece Üner eleştirilere yanıt vererek "Beşiktaş’taki facianın yaşandığı gün de haber sunmuyordum teleferik faciasının yaşandığı bugün de. Yoksa bugüne kadar defalarca CHP’yi, CHP’li belediyeleri, belediye başkanlarını sertçe eleştirdim. Beşiktaş’taki yangın ve Antalya’daki teleferik faciası konusundaki düşüncem de çok net! CHP ilkesel davranarak, bugüne kadar eleştirdiği konularda örnek olmalı. Bu facialardaki sorumluları, onay verenleri, denetimsizliği tüm çıplaklığıyla aydınlatıp gerekirse Belediye Başkanlığı seviyesinde gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim" dedi.

UUUUU

Ece Üner sinirlerine hakim olamayarak "Şimdi tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin sayfamdan daha fazla kirletmeyin burayı. İnsanları da meşgul etmeyin zira dünyada gerçek bir savaş çıkmak üzere!!!" ifadelerini kullandı.

Vitrin


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