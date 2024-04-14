Ece Üner sosyal medyada isyan etti! "CHP, AKP ya da başka parti fark etmez..."

Haber spikeri ve sunucu olan Ece Üner zaman zaman yorumları zaman zaman da tepkileriyle gündeme geliyor. Sözünü sakınmadan fikrini her zaman ifade eden spiker Twitter'da linçlendiğini söyleyerek isyan etti.

"Twitter’ı açmamla trollerin ahlaksızca, terbiyesizce saldırılarına maruz kaldığımı anlamam bir oldu. İşte size tam da bu seviyesiz temsiliniz kaybettirdi. Bana gelince hiç kimsenin adamı olmadım, hiçbir partiden ya da güç odağından medet ummadım" diyen Ece Üner sözlerine şöyle devam etti:

"İşimi yaptığım yıllar boyunca hür irademle sadece ve sadece halkın ve hakkın sesi olmaya gayret ettim. Bunu yaparken de yalnız ve ancak vicdanıma hesap verdim. Kimsenin adamı olmadım, kimseye minnet etmedim, başımı hiç kimseye eğmedim belki de tam da bu sebeplerden artık Ana Haber de sunmuyorum. Dolayısıyla her gün ekrana çıkmıyorum. CHP, AKP ya da başka parti fark etmez, yanlış bir iş gördüğümde bunu ifade edebilecek, olan biten güncel haberlere yorum yapabilecek kadar sık ekranda değilim artık."

Twitter’ı açmamla trollerin ahlaksızca, terbiyesizce saldırılarına maruz kaldığımı anlamam bir oldu..İşte size tam da bu seviyesiz temsiliniz kaybettirdi. Bana gelince hiç kimsenin adamı olmadım, hiç bir partiden ya da güç odağından medet ummadım. İşimi yaptığım yıllar boyunca… — Ece Üner (@eceuner12) April 13, 2024

"DAHA FAZLA KİRLETMEYİN BURAYI"

Spiker Ece Üner eleştirilere yanıt vererek "Beşiktaş’taki facianın yaşandığı gün de haber sunmuyordum teleferik faciasının yaşandığı bugün de. Yoksa bugüne kadar defalarca CHP’yi, CHP’li belediyeleri, belediye başkanlarını sertçe eleştirdim. Beşiktaş’taki yangın ve Antalya’daki teleferik faciası konusundaki düşüncem de çok net! CHP ilkesel davranarak, bugüne kadar eleştirdiği konularda örnek olmalı. Bu facialardaki sorumluları, onay verenleri, denetimsizliği tüm çıplaklığıyla aydınlatıp gerekirse Belediye Başkanlığı seviyesinde gerekli yaptırımları uygulamalıdır. Ben söz konusu belediyelerin başkanlarını istifaya da davet edebilirim" dedi.

Ece Üner sinirlerine hakim olamayarak "Şimdi tasınızı tarağınızı toplayıp defolun gidin sayfamdan daha fazla kirletmeyin burayı. İnsanları da meşgul etmeyin zira dünyada gerçek bir savaş çıkmak üzere!!!" ifadelerini kullandı.





