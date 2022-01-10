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Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya’yı buluşturan yeni proje yolda

10.01.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show’daki Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, geçtiğimiz sezon Güldür Güldür Show’dan ayrılmıştı. Ayrılığı ile sevenlerini üzen Ecem Erkek'in gidişi uzun sürmedi. Programdan ayrılışı hayranlarını üzse de Ecem Erkek, yeni projesiyle ekranlara döneceğini açıkladı. Ünlü şovmen Hasan Can Kaya ile birlikte yeni bir proje için kolları sıvayan Erkek, yeni dizisini sosyal medyadan duyurdu.

Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya’yı buluşturan yeni proje yolda

Show Tv'de yayınlanan eğlence programı Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Ecem Erkek, bu programdan ayrıldıktan sonra yeni dizi hazırlıklarına başladı.

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Başarılı oyuncunun Güldür Güldür Show'dan ayrılması şaşırtıcı bir gelişme olarak gündeme gelmişti. Farklı projelerde olmak istediğini birçok kez dile getiren Ecem Erkek, sonunda aradığı diziyi buldu.

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Exxen platformunda yayınlanacak ‘Aşk Kumardır’ dizisinin çekimlerine başlayan Ecem Erkek'in partneri ise Hasan Can Kaya oldu. Dizinin oyuncuları arasında Barış Yıldız, Seda Türkmen, Efe Tunçer, Elif Andaç Çam ve Emre Taştekin de bulunuyor.

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Ecem Erkek, dizinin oyuncuları ile çekimlerin başladığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla da duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ecem Erkek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
tiyatro oyuncusundan maalesef dizi oyuncusu pek çıkmaz, tiyatro canlı ve karakterli bir oyundur, keşke güldür güldür de devam etseydi, yaşayan efsane olma yolunda ilerliyordu, çağlar çorumluda aynı şeyi denedi ama tutmadı maalesef, yine seviyoruz kendisini ama tiyatrodaki karakterleri kim unutabilir???
başarılı olamazlar

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