Eda Ece'den Buğrahan Tuncer açıklaması! 'Beni delirtti'

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, uzun bir zamandır aşk yaşadığı Buğrahan Tuncer'i Instagram hesabından sildi. İlişkisini bitirdiği söylenen Ece, yaptığı canlı yayında iddialara son noktayı koydu.

Karantina sürecini evinde geçiren Eda Ece, bu süreçte hayranlarından uzak kalmamak için Instagram hesabından canlı yayın yapmaya başladı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan güzel oyuncu, basketbolcu sevgilisini takipten çıkarmasıyla ilgili haberlere de şu sözlerle açıklık getirdi:

"Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım."

Eda Ece geçtiğimiz gün canlı yayın yaparken sevgilisi yayına yaptığı yorumla olay olmuştu. Buğrahan Tuncer'i sevgilisinin sosyal medyaya kapatma kararını ti'ye almıştı.