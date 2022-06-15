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Eda Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi

15.06.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Sam'ın 5 yıldır başrolünü oynadığı Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Dün akşam bir etkinliğe katılan dizinin diğer başrol oyuncusu Eda Ece, söz konusu iddia için "Diziden ayrılmadı, bize 1 ay süre verildi daha sonra konuşacağız" dedi.

Eda Ece, Şevval Sam'ın Yasak Elma dizisinden ayrıldığı iddiasına yanıt verdi

Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Berk Oktay'ın başrolü paylaştığı Yasak Elma dizisi, 13 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümle sezon finali yaptı. Bölümün sonra Berk Oktay, Şevval Sam ve Eda Ece'nin içinde olduğu araç kaza yaptı. Sam'ın o kaza sonrası diziden ayrıldığı iddia edildi.

"ŞEVVAL SAM DİZİDEN AYRILMADI"

Berk Oktay, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Yasak Elma'dan ayrıldığını duyururken Şevval Sam'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Dün akşam Disney Plus'ın etkinliğine katılan Eda Ece ise konu hakkında konuştu. İddianın doğru olmadığını söyleyen Ece, "Şevval diziden ayrılmadı. Patronumuz şimdilik dinlenmemizi istedi, bu konu daha sonra konuşulacak. Hem senaristlere hem de bize 1 ay müsaade ettiler" dedi.

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"HEM KANALA HEM DE DIJITALE ÇALIŞACAĞIM"

Geceye Raşit Bağzıbağlı imzalı turuncu bir kıyafetle katılan Eda Ece, Disney Plus'ın tanıtımından yer almasıyla ilgili de "Hem kanala hem de dijitale çalışacağım. Projem henüz belli değil, önümüzdeki aylarda netleşir" şeklinde konuştu.


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Eda Ece Şevval Sam
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