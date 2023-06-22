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Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik anları! Gözlerini sevgilisinden alamadı

22.06.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun süredir birlikte olan ve zaman zaman küsüp zaman zaman barışan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer evlendi. Düğünde sahneye çıkarak birbirlerine şarkı söyleyen çiftin o anlarında gözler Hande Erçel ve Hakan Sabancı'ya takıldı. Sarmaş dolaş olan çiftten Erçel gözlerini sevgilisinden alamadı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in düğününde Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın romantik anları! Gözlerini sevgilisinden alamadı

Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer geniş katılımlı bir düğünle evlendi. Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin düğünündeki her an sosyal medyada da gündem oldu.

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Hakan Sabancı, annesi Arzu Sabancı ve Hande Erçel de vardı.

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Düğünde Eda Ece ve Buğrahan Tuncer'in sahnede birbirlerine şarkı söyledikleri anlarda gözler Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'ya takıldı.

Sarmaş dolaş olan çift o anlarda dikkat çekti. Hande Erçel o anlarda gözlerini sevgilisinden ayıramadı.

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O anlar sosyal medyada da gündem oldu. Çifti görenler "Hakan bile aşka düştü", "Hande bakmaya doyamadı" yorumlarından bulundu.

Ekran Alıntısı

GAMZE ERÇEL MÜSTAKBEL DAMATLARINI PAYLAŞTI

Gamze Erçel de eşi ve kız kardeşi ile sevgilisinin yer aldığı kareyi 4.8 milyon takipçisiniğn bulunduğu Instagram sayfasından yayınladı. Takipçilerinin beğeni yağmuruna tuttuğu kareye ''Hakan çoktan aileye girmiş'' yorumu geldi.


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