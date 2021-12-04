Eda Ece, Yasak Elma setinden çıkarken bir detayı unuttu

Yasak Elma dizisi istikrarlı reyting oranlarıyla ekran macerasına devam ediyor. Her sezon farklı hikayesiyle izleyicisini şaşırtan Yasak Elma, hem kahkaha attırıyor hem de entrikasıyla ağızları açık bırakıyor.

Yasak Elma’nın ilk bölümünden itibaren dizide yer alan Eda Ece ise Yıldız karakterini başlangıcından bugüne kadar bambaşka bir çizgiye oturtarak takdir topladı.

EDA ECE’DEN YILDIZ PAYLAŞIMI

Eda Ece, Yıldız karakteri ile ününe ün katarken, kendisi de Yıldız ile çok eğlendiğini her fırsatta gösteriyor. Instagram sayfasında bol bol setten paylaşımlar yapan Eda Ece, izleyicinin de hesabını merakla takip ettiği bir isim.

Eda Ece, son yaptığı paylaşımla ise hayranlarını gülümsetti. Uzun saatler boyunca çekimde olan oyuncu, Yıldız kostümünü üzerinden çıkarmış ama karakterinin küpesini kulağında unutarak evine gelmiş.

Bu durumu da hayranlarıyla paylaşmış. Oyuncu, küpesini göstererek “Set bitti, eve dönerken unuttuğum Yasak Elma detayı” notuyla fotoğrafı yayınladı.

