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Eda Ece'ye Talat Bulut sorulunca: Yeter artık

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 15:11 | Son Güncelleme

Önceki gün Bebek'te görüntülenen Yasak Elma dizisinin oyuncusu Eda Ece, rol arkadaşı Talat Bulut hakkındaki sorular için "Olay iyice gerilmesin, artık yeter" cevabını verdi

Eda Ece'ye Talat Bulut sorulunca: Yeter artık

Oyuncu Eda Ece, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Rol arkadaşıyla beraber güzel havanın tadını çıkartan Eda Ece, yürüyüş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu Talat Bulut hakkındaki sorulara ise "Olay iyice gerilmesin artık yeter" dedi.

Güzel oyuncu, aynı dizide rol aldığı Talat Bulut sorulunca, "Olay iyice gerilmesin artık yeter. Herkes sette profesyonelce işini yapıyor" dedi.

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Dizi setinde tacize uğradığı iddia edilen 19 yaşındaki Ö.Ş. isimli genç kızın, diziden ayrıldığını ve bir sinema filminde çalıştığını belirten Eda Ece'nin, genç kızdan sürekli haber aldığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Talat Bulut Eda Ece yasak elma

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