Eda Taşpınar kayalıklarda bikinisiyle sere serpe uzanarak poz verdi! Beğeni butonu çöktü...

Her paylaşımıyla takipçilerinin yüreklerini hoplatan sosyetik güzel Eda Taşpınar, muhteşem fiziğini bir kez daha göz önüne koydu. Bronz teniyle kayalıklarda uzanarak sere serpe poz veren ünlü isim, fiziğinin muhteşemliğiyle dikkatleri üzerine topladı.

KAYALIKLARA UZANARAK POZ VERDİ

Mykonos'ta tatiline devam eden fenomen isim Eda Taşpınar, dekolteli ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Her paylaşımıyla takipçilerini büyüleyen sosyetik güzel, son olarak bikinisiyle kayalıkların üzerine uzanarak poz verdi.

Yanık bronz teniyle dikkat çeken Eda Taşpınar'ın pozlarına beğeni yağdı.

ÜSTSÜZ POZLARI OLAY YARATTI

Son olarak arkadaşıyla tatilde buluştuğu anları üstsüz bir şekilde paylaşan Eda Taşpınar sosyal medyaya adeta damga vurdu.

Arkadaşıyla birlikte üstsüz bir şekilde tanga bikinisiyle poz veren Taşpınar, fiziğiyle dikkat çekti.



