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'EDHO' oyuncularına saldırı davasında yeni gelişme! Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

17.09.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Maltepe’de bir otelde gerçekleşen çekimleri sırasında üç kadın set çalışana sözlü ve fiziksel saldırıda bulundukları iddiasıyla haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan dört sanık da olayla bir alakası olmadığı söylerken; tanık olarak dinlenen otel görevlisi ise çıkan tartışmayı anlattı. Mahkeme, aralarında ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın bulunduğu beş şikayetçi hakkında zorla getirme kararı çıkardı.

'EDHO' oyuncularına saldırı davasında yeni gelişme! Oktay Kaynarca'ya zorla getirme kararı

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın oyuncularının başına gelen korkunç olay sonrası sanıklar mahkemeye çıktı. Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar Volkan Çam, Can Cem İyidoğan, Burak Özcan ve Arif Yıldırım katıldı. Diğer dört sanık duruşmaya katılmazken taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Volkan Çam savunmasında arkadaşları Can Cem İyidoğan ve Burak Özcan'la birlikte eşiyle kavga yaptıkları için otelde kaldıklarını, olay günü duşta bulunduğu sırada dışarıdan kapıya vurma ve kadın çığlıkları sesini duyduğunu belirterek "Duştan çıktığımda arkadaşlarım Can ve Burak odanın içerisindeydi. Sesler üzerine koridora çıktığımızda Şiyar isimli şahsın dizi oyuncularından birine 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçekte yapıyoruz' dediğini duydum. Ben ve iki arkadaşım sadece olan biteni izledik, kesinlikle kimseye karşı tehdit veya hakaret içeren bir söz veya davranışta bulunmadık. Diğer grubun eylemlerine hiçbir zaman iştirak etmedik. Zira diğer sanıklar Arif Yıldırım ve Şiyar Altosun'u tanımıyorum. Suçsuzum, beraatimi isterim" şeklinde konuştu.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Sanıklar Can Cem İyidoğan, Burak Özcan da savunmalarında kapının ağzından olanları izlediklerini, lobiye inmediklerini, olaya kesinlikle karışmadıklarını ve kimseye hakaret ya da tehditte bulunmadıklarını söylediler. Bu iki sanık da üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiler.

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Olaydan bir hafta önce cezaevinden çıktığını, olay sırasında otelde kaldığını kaydeden sanık Arif Yıldırım ise "Sanık Şiyar'ı mahalleden tanırım. Olay günü koridordan sesler geldi. Çıkıp baktığımda Şiyar'ın dizi çekimi için otele gelmiş olan dizi oyuncularından biriyle fotoğraf çektirme mevzusu yüzünden tartıştığını gördüm. Yanına gidip sakinleştirmeye çalıştım, sonrasında dizi oyuncularından birinin odaya girmesi üzerine Şiyar'ın da arkasından gidip kapıyı tekmelediğini gördüm. Yine kendisini sakinleştirmeye çalıştım, Şiyar aşırı alkollüydü" dedi. Kendisinin kimseyi tehdit etmediğini, hakarette bulunmadığını kaydeden Yıldırım suçlamayı kabul etmedi.

MÜŞTEKİ AVUKATI ŞİKAYETLERİNİN DEVAM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Müştekiler Berçin Aydoğan, Burçak Çataklı ve Gülcan Sarı'nın avukatı Enes Zengin, sanıklar hakkında şikayetlerinin devam ettiğini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

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Tanık olarak dinlenen Selimhan Yücer ise olayın olduğu gün görevli olarak çalıştığını, set çalışanı kadınlardan birinin yanına gelip üst kattaki erkek müşterilerin bazılarının koridorda üstsüz dolaştığını yönünde şikayette bulunduğunu söyledi.

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Şikayet üzerine yukarı çıktığını belirten Yücer şöyle konuştu: "Set çalışanları ve müşteriler arasında tartışma yaşanıyordu. Müşteriler set çalışanlarına karşı hakaret ve tehditlerde bulunuyordu. Bir süre sonra dizi oyuncuları da üst kata çıktı, arbede yaşandı. Biz otel çalışanları olarak araya girip olayı sakinleştirmeye çalıştık. Set çalışanları ve dizi oyuncularını lobiye indirdik. Olayı çıkaran müşteriler özür dileyecekti ancak set çalışanlarından biri ters bir şey söyleyince müşterilerin dışarıdan gelen bir tanıdığı bu set çalışanına vurdu ve olaylar daha da büyüydü. Olay kalabalık bir grup arasında yaşandığı için kimin kime ne dediği, hangi sözü kullandığını hatırlamıyorum"

Tanık Yücer ayrıca sanıklar Şiyar Altosun ve Onur Destegül'ün olayı başlatan kişiler olduğunu, set çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulunanların bu kişiler olduğunu belirtti.

OKTAY KAYNARCA HAKKINDA DA ZORLA GETİRME KARARI ÇIKARILDI

Ara kararını açıklayan mahkeme başka suçtan tutuklu bulunan sanıklar Onur Destegül ve Şiyar Altosun'un Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) duruşmaya bağlanabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına karar verdi.

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Mahkeme ayrıca usulüne uygun çağrı kağıdına rağmen duruşmaya gelmeyen müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan ve Tevfik Erman Kutlu hakkında zorla getirilme kararı çıkardı. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Oktay Kaynarca
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