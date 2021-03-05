Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari'nin kızlarına beğeni yağdı

Kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Tatari ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Edip Tepeli, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tepeli, eşi ve kızı ile verdiği pozları Instagram'dan yayınladı.

32 yaşındaki Edip Tepeli, yeni gönderilerine, "Dördüncü ayımızı ve annemize benzeme ümitlerimizi geride bırakırken..." ifadelerini kullandı.

'Kurt Seyit ve Şura', 'Eyvah Eyvah' ve 'Yaşamayanlar' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden 46 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

