MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari'nin kızlarına beğeni yağdı

Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari'nin kızlarına beğeni yağdı

05.03.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Edip Tepeli ve Ayşecan Tatari'nin kızlarına beğeni yağdı

Edip Tepeli, kendisi gibi oyuncu olan eşi Ayşecan Tatari ve kızı Müjgan ile birlikte objektif karşısına geçti. Tepeli, "Dördüncü ayımızı ve annemize benzeme ümitlerimizi geride bırakırken..." dedi.

Kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Tatari ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Edip Tepeli, geçtiğimiz yıl ekim ayında ilk kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

2995254_75177f04635317d023f748aeaa49009c_640x640

Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Tepeli, eşi ve kızı ile verdiği pozları Instagram'dan yayınladı.

32 yaşındaki Edip Tepeli, yeni gönderilerine, "Dördüncü ayımızı ve annemize benzeme ümitlerimizi geride bırakırken..." ifadelerini kullandı.

2995254_b387ab4adf6cc7c5ba4c0bd6e966ed9e_640x640

'Kurt Seyit ve Şura', 'Eyvah Eyvah' ve 'Yaşamayanlar' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncunun paylaşımları takipçilerinden 46 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama... Uzmanından hacamat uyarısı: Şifa için yapılıyor ama...
Damla Ersubaşı'nın eski eşi yeni aşka yelken açtıDamla Ersubaşı'nın eski eşi yeni aşka yelken açtı
Yılbaşına sevenleriyle girecek! Yılbaşına sevenleriyle girecek!
Anahtar Kelimeler:
Edip Tepeli Ayşecan Tatari
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Bitlis'te 11 askerin şehit olduğu kazada acı gerçeği sonradan öğrendi

Çin ülkeye giren herkese 'anal korona testi' yapacak!

Çin ülkeye giren herkese 'anal korona testi' yapacak!

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Bakan Selçuk: Değişiklik olabilir

Bakan Selçuk: Değişiklik olabilir

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Gece kulübünde tanıştığı kadına aşık olan polis için flaş karar

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Dozunu kaçırdı: Çırılçıplak soyundu

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Müstehcen bulundu! Kalıcı olarak yasaklandı

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş! Elini koyduğu yer olay oldu

Diğer Haberler

CZN Burak künefeyle uçtu gökyüzünde soğan doğradı

Paramotara binen CZN Burak, gökyüzünde soğan doğradı

Burçin Terzioğlu'ndan 'kürk' açıklaması

Burçin Terzioğlu'ndan 'kürk' açıklaması

İbrahim Tatlıses'in sevgilisi Gülçin Karakaya imaj tazeledi

Genç aşkı da imaj tazeledi

Damla Ersubaşı'nın eski eşi Mustafa Can Keser yeni bir aşka yelken açtı

Damla Ersubaşı'nın eski eşi yeni aşka yelken açtı

Ceren Hindistan sütyensiz pozuyla olay oldu

Sütyensiz tatil pozu takipçilerini ikiye böldü

TikTok fenomeni Yonca Bıyıkoğlu'ndan şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.