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Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

29.03.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'den gelen bir haber kan dondurdu. Kentte aynı aileden 4 kişinin cansız bedenleri evde silahla vurulmuş halde bulundu. Korkunç manzarayla karşılaşan yakınları dehşete düştü.

Edirne'de dehşete düşüren olay! Bir aile korkunç halde bulundu

Edirne'deki akılalmaz vahşet Uzunköprü'nün Elmalı köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. 4 kişilik aileden haber alamayan yakınları eve gittiğinde vahşetle karşılaştı. Dehşete düşüren olayda 4 kişilik ailenin cansız bedenleri evde silahla vurulmuş halde bulundu.

Güler ailesinden dede Mehmet Güler ile aynı adı taşıyan oğlu Mehmet Güler ve eşi Filiz Güler ile çiftin çocukları Anıl Güler, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, geniş çaplı soruşturma başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Edirne Valiliğinden Uzunköprü ilçesinde yaşanan üzücü olaya ilişkin yapılan açıklamada, “29.03.2022 tarihinde Uzunköprü ilçemize bağlı Elmalı köyümüzde bir hanede ateşli silahla vurularak 4 kişinin öldüğünün ihbar edilmesi üzerine olay yerine Jandarma ekipleri ivedilikle sevk edilmiştir. Yapılan ilk incelemede aynı aileden M.G, M.G, A.G, ve F.G isimli vatandaşlarımızın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde bir adet tabanca ve av tüfeği bulunmuş olup konuyla ilgili tahkikata devam edilmektedir” denildi.

(DHA-İHA)

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Edirne
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