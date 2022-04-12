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  4. Edirne'de fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları toplayıp lavaş yaptı

Edirne'de fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları toplayıp lavaş yaptı

12.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kaydedildiği öğrenilen skandal görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir fırında kaydedilen görüntülerde, çalışanlardan birinin yere dökülen unları kürekle toplayıp yine lavaş yapımında kullandığı görülüyor. Skandal görüntü sonrası belediyeden açıklama geldi. Fırına toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandığı belirtildi. İşte skandal olayla ilgili tüm detaylar!

Edirne'de fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları toplayıp lavaş yaptı

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında, yaklaşık 2 ay önce 1 çalışan yere dökülen unları kürekle toplayıp yeniden lavaş yapımında kullandı.

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Hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları ve şikayet üzerine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetim sonucunda fırın işletmecisine temizlik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.

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Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımı üzerine, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığını söyledi.

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Yetkililerin açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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