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  4. Edirne'de kan emen sinek alarmı! 8 köyde mavi dil hastalığı karantinası

Edirne'de kan emen sinek alarmı! 8 köyde mavi dil hastalığı karantinası

24.09.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara kan emen sinekle bulaşan mavi dil hastalığı belirtileri görülmesi üzerine 8 köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Edirne'de kan emen sinek alarmı! 8 köyde mavi dil hastalığı karantinası

Alınan bilgilere göre, Edirne'nin merkez ve Havsa ilçesinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalıktan şüphelenilmesi üzerine, ilgili kurumlara bağlı uzman ekipler hayvanlardan numune aldı. Yapılan araştırmalar sonucu hayvanlara mavi dil hastalığı teşhisi konuldu. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hastalığa karşı tüm tedbirleri alıp mücadele başlattı. Mavi dil hastalığı tespit edilen köylerle beraber, çevrelerindeki 10 kilometrelik alan içerisinde kalan toplam 8 köyde karantina başlatıldı.

BELEDİYE YASAK GETİRDİ

Karantina uygulanan köyler ile ilgili Havsa Belediyesi de radikal karar aldı. Havsa Belediyesinden yapılan duyuruda, küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda oluşan mavi dil hastalığı sebebiyle, Havsa ilçesine bağlı Azatlı ve Abalar köyleriyle beraber, Edirne merkeze bağlı Orhaniye, Karakasım, Doyran, Elçili, Tayakadın ve Üyüklütatar köylerinden gelecek hayvanların ilçede kurulan hayvan pazarına alınmayacağı belirtildi.

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HAYVAN SAHİPLERİ AŞI YAPTIRMA TELAŞI İÇERİSİNDE

Edirne’nin Abalar Köyü’nde yaşayan Nedim Buruldağı, Mavi Dil hastalığı tespit edilen hayvanların bulunduğu köyün etrafında yer alan 10 kilometrelik alanda karantina uygulandığını söyledi. Koyun sahiplerinin hayvanlarına aşı yaptırma telaşı içerisinde olduğunu anlatan Buruldağı, ikamet ettiği Abalar Köyü’nün de karantinada olduğunu belirtti. Bir diğer vatandaş Hasan Avcı da, komşu köylerde hayvanlarda mavi dil hastalığı tespit edilince kendi hayvanlarının da 1 ay süreli karantinaya alındığını ve hayvan alım satımı yapılmadığını açıkladı. Azatlı köyünde yaşayan vatandaşlardan Ahmet Çiftçi, köylerinin tedbir amaçlı karantinada olduğunu ifade etti. Mavi dil hastalığıyla mücadele için gerekli tedbirlerin alındığının altını çizen Çiftçi, bir an önce karantina sürecinin tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne karantina
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