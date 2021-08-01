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Edirne'de Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

01.08.2021 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’nin Meriç ilçesinin Yunanistan'a sınır olan Adasarhanlı köyünde yaşayan Mehmet Durgun (43), Meriç Nehri üzerindeki adacıkta, Yunan tarafından sivil giyimli kişilerce açılan ateş sonucu vurularak öldürüldü.

Edirne'de Türk vatandaşı, Yunanistan tarafından açılan ateşle öldürüldü

Olay, saat 19.00 sıralarında Meriç ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Adasarhanlı köyünde meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İddiaya göre Mehmet Durgun, arkadaşı S.Ş. ile birlikte kaçak göçmenlerin nehri geçmek için kullanıp, bıraktıkları botları almak için Meriç Nehri üzerindeki adacığa gitti. Bu sırada Yunan tarafında bulunan sivil giyimli kişiler ile Mehmet Durgun ve yanındaki S.Ş. arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sırasında Yunanistan tarafından tabanca ile açılan ateş sonucu Mehmet Durgun yüzüne isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti.

SINIR DEVRİYELERİ CANSIZ BEDENİNİ ALDI

Durgun’un hayatını kaybetmesi üzerine S.Ş., köye dönerek durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye sevk edilen sınır devriyeleri, Durgun’un cansız bedenini alarak Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meriç Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Yunanistan
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