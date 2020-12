Efsane kadrolu Bullet Train sete çıktı! İşte tüm detaylar

Bullet Train filminin çekimleri başladı. Filmin yönetmeni David Leitch, filmin setinden yaptığı paylaşımda oyuncu kadrosunda yer alacak isimleri resmi olarak duyurdu.

Bu yıl Quentin Tarantino imzalı Once Upon a Time… in Hollywood filmindeki performansıyla oyuncu olarak ilk Oscar’ını kazanan Brad Pitt’in, John Wick, Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw gibi izleyicinin beğenisini kazanmış filmlere imza atan David Leitch‘in yöneteceği Bullet Train sinema severler tarafından heyecanla beklenen yapımların başında geliyor.

BULLET TRAİN KONUSU

Kōtarō Isaka‘nın Maria Beetle isimli romanından uyarlanacak olan aksiyon-gerilim türündeki film, Tokyo’dan Morioka’ya yolculuk eden bir hızlı trende bulunan bir grup kiralık katil ve suikastçının yaşadıklarını konu alıyor.

BULLET TRAİN OYUNCU KADROSU

Bullet Train filminde Brad Pitt, Lady Gaga, Michael Shannon, Zazie Beetz, Aaron Taylor Johnson, Andrew Koji, Joey King, Karen Fukuhara, Brian Tyree Henry, Hiroyuki Sanada, Masi Oka ve Logan Lerman’ın rol alacağını açıkladı.