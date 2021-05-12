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Efsane oyuncu Norman Lloyd 106 yaşında hayatını kaybetti

12.05.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orson Welles, Afred Hitchcock ve Charlie Chaplin gibi isimlerle çalışan sinema dünyasının başarılı isimlerinden oyuncu Norman Lloyd 106 yaşında hayatını kaybetti.

Efsane oyuncu Norman Lloyd 106 yaşında hayatını kaybetti

Amerika televizyon tarihinin en eski dizilerinden The Streets of New York'tan son yılların fenomen dizisi Modern Family'e, Ölü Ozanlar Derneği'nden Aşk Kazası'na kadar pek çok film ve dizide rol aldı.

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Charlie Chaplin ve Jean Renoir gibi isimlerle hem yakın arkadaştı hem de beraber çalıştı. Hitchcock’un pek çok filmde karakter oyuncusu olarak unutulmaz sahnelere imza attı. Jean Renoir'in The Southerner, Charlie Chaplin'in Limelight'ı, Daniel Day-Lewis'le Gangs of New York'ta rol aldı.

NORMAN LLOYD KİMDİR?

8 Kasım 1914’te New Jersey’de doğan Lloyd, oyunculuğa 1920’lerde başladı. Sahnede, Joseph Cotten ve Agnes Moorehead’in de yer aldığı ve Orson Welles’in Merkür Tiyatrosu'nda düzenli olarak yer aldı. Aynı zamanda, Amerikan tiyatrosunun dönüm noktası olan Jül Sezar’ın bir parçası oldu.
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Kendisi gibi oyuncu Peggy Craven ile hayatını birleştirdi. Ve çift, Peggy Lloyd'un 2011 yılında 98 yaşında hayatını kaybetmesine kadar 75 yıl boyunca bir arada yaşadılar.

Sadece beyazperdede değil, televizyon ekranlarının da sevilen bir oyuncu oldu. St Elsewhere, Modern Family, Star Trek: The Next Generation gibi dizilerde rol aldı. Hatta rol aldığı St Elsewhere; ER, Grey's Anatomy gibi fenomen dizilere için ilham kaynağı oldu.

Lloyd'un menajeri Marion Rosenberg, aktörün salı günü Los Angeles’ın Brentwood semtindeki evinde hayatını kaybettiğini söyledi.

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