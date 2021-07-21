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Ege'de arka arkaya korkutan depremler

21.07.2021 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde ve 3.5 büyüklüğünde depremler gerçekleşti.

Ege'de arka arkaya korkutan depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 3.6 büyüklüğündeki ilk deprem Ege Denizi, 52.85 km. Karaburun (İzmir) açıklarında gerçekleşti. Saat 20.58'de meydana gelen depremin derinliği ise 6.91 km olarak kaydedildi.

BİR DEPREM DAHA GERÇEKLEŞTİ

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde saat 21.28'de bir deprem daha gerçekleşti. Ege Denizi 29.45 km Karaburun (İzmir) açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5, derinliği ise 7.06 km olarak kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ege Denizi İzmir
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