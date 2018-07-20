Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı: Mahkemede görüşeceğiz Şevket!

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir'in oynadığı Ege'nin Hamsisi ilk bölümü geçen Pazartesi günü ekrana geldi. Ege'nin bir kasabasında geçen hikaye izleyiciler tarafından çok beğenildi. Kızının peşinde İzmir'e taşınmaya karar veren Şevket, lokanta açtığı mahallede Melahat ile tatlı bir rekabete girer. Şevket'in kızı Zeynep ile Melahat'ın oğlu Deniz arasında yakınlaşma ise kaçınılmazdır. Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Melahat, Şevket'i "Seninle mahkemede görüşeceğiz" diyerek uyarıyor. Ege'nin Hamsisi yeni bölümü 23 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek.

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir.

Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur.