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Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı: Mahkemede görüşeceğiz Şevket!

DİZİ HABERLERİ  | 20.07.2018 09:28 | Son Güncelleme

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. TRT 1'de geçtiğimiz Pazartesi günü ilk bölümü ile ekrana gelen Ege'nin Hamsisi, seyirciden büyük ilgi gördü. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir'in oynadığı Ege'nin Hamsisi'nde kızının peşine Ege kasabasına taşınan Şevket ve Melahat arasındaki tatlı rekabeti anlatıyor. Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Melahat, Şevket'i mahkemede görüşeceğiz diyerek uyarıyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

Ege'nin Hamsisi 2. yeni bölüm 2. fragmanı TRT 1 tarafından yayınlandı. Başrollerinde İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir'in oynadığı Ege'nin Hamsisi ilk bölümü geçen Pazartesi günü ekrana geldi. Ege'nin bir kasabasında geçen hikaye izleyiciler tarafından çok beğenildi. Kızının peşinde İzmir'e taşınmaya karar veren Şevket, lokanta açtığı mahallede Melahat ile tatlı bir rekabete girer. Şevket'in kızı Zeynep ile Melahat'ın oğlu Deniz arasında yakınlaşma ise kaçınılmazdır. Ege'nin Hamsisi yeni bölüm fragmanında Melahat, Şevket'i "Seninle mahkemede görüşeceğiz" diyerek uyarıyor. Ege'nin Hamsisi yeni bölümü 23 Temmuz Pazartesi günü ekrana gelecek.

EGE'NİN HAMSİSİ KONUSU

Gönüller Bir Olsun “Ege’nin Hamsisi” doksanlı yıllardan kalma, deniz kenarında yeşil-mavi bir ege kasabası ve bu kasabanın amaçları, tutumları ve de tasarrufları ne olursa olsun hatırşinas insanlarının hikâyesidir.

Kasabalıların bir arada büyük bir aile gibi yaşadığı, sevginin ve birliğin her şeyden önce geldiği bu güzel Ege toprağında bir Karadeniz lokantası açılmasıyla işler karışır. Bakir yaşamlarını, kendi küçük savaşlarını, bu güneşin elini en son çektiği topraklarda nice zamandır devam ettirmekte olan kahramanlar, tatlı bir Karadeniz-Ege çekişmesine tutulur.

Geçmişlerinin tatlı-soğuk imbatında neşeli, çok büyük cümleleri olmayan, hiç açılmamış mektuplarla yaşamaya devam eden bu Ege kasabası, büyük bir aşka şahit olacak ve bu çekişmenin tarafları uzlaşmanın yollarını arayacaklardır.

Yerlisiyle, esnafıyla, öğrencisiyle, gezginiyle şenlenen kasabada dillere destan bir aşk filizlenip büyüyecektir. Bu davul zurna ve kemençe, börülce karalahana, zeytinyağı tereyağı savaşı; geçmişlerin, arkadaşlıkların, hoşlanmaların, kıskançlıkların da işin içine dahil olmasıyla, fonda Ege-Karadeniz müzikleriyle iyice eğlenceli bir hal alacaktır.

Bazen düşmanlıklar, kısmi dostluklara; puslu geçmişler, başkalarının oluşmamış geleceklerine dönüşecek, bazen de “asla dönmem kararımdan! “ ya da “başkalarına bakmam bu saatten sonra!“ naraları terslerine dönüşüverir, bu yeni kasaba nizamında. Ama ne olursa olsun asla kötü, fesat ya da içten pazarlıklı olanlar kazanamaz akşam rüzgârları kireçli duvarları aşındırmaya yüz tutmuşken, gerçek yaşamın aksine uzayıp giden dar yollarıyla ulaşılması zor bu Ege kasabası, kocaman dünya düzeninde kâh eğlenceli kâh hüzünlü ama ne olursa olsun insancıl kanunlarıyla bir masal gibi evvel zaman içerisinde sahnesini alarak yaşamına devam eder ve de öylece gider, vesselam.

EGE'NİN HAMSİSİ OYUNCULARI

Yapımcılığını Köprü Film-Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Mustafa Şevki Doğan’ın üstlendiği, senaryosunu Bahar Filiz Ekinci’nin kaleme aldığı dizide, başrolleri İclal Aydın, Uğur Çavuşoğlu, Uraz Kaygılaroğlu, Bestemsu Özdemir, Asuman Dabak, Eser Eyüboğlu ve Hakan Bilgin paylaşıyor.

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