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Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü'nde sulama yapan traktörün altında kalan genç kadın hayatını kaybetti.

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı. Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B ise gözaltına alındı.

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İKİ GÜN YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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Kaynak: İHA

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Ege Üniversitesi izmir

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ölümün nerede ne zaman geleceği belli olmuyor. Allah rahmet eylesin güzel kardeşim.
Allah rahmet eylesin güzel kardeşim. şimdi gelinlik koyulacak tabutuna defnedilecek. tüm hayalleri ile gidecek ardında gözünün yaşı hiç dinmeyecek anne baba kardeş abi vs. Allah kalanlara sağlıklı ömürler versin mekanı cennet olsun inşallah..
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