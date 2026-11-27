TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, İletişim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Siber Güvenlik Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 2027 yılı bütçeleri, 2025 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırım ve Finans Ofisi Başkanlığının Sayıştay raporları görüşüldü. Komisyonda, milletvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milletvekillerinin bütçeye ilişkin sorularını yanıtladı.

Bazı milletvekillerinden gelen HGS ile ilgili eleştiriler hakkında Yılmaz, "HGS'de bir sorun olduğunu görüyoruz. Buradaki asıl mesele de şudur. İki hat var. Bir devletin otoyolları Bir de kamu özel iş birliği. Belli bir seviyeye kadar sistem aynı gidiyor. Bir seviyeden sonra devletin cezaları kamu alacağına dönüştüğü için Hazine tarafından takip ediliyor. Şirketlerin alacağı iş de kamu alacağı kabul edilmediği için avukatlar tarafından takip ediliyor. Bu da bir avukatlık masrafı çıkarıyor ortaya ve bu da vatandaşlarımız açısından bir ek yük getiriyor.Şu an itibarıyla, birinci aldığımız karar şu. 'Bana yeterince bilgi gelmedi' diyen vatandaşlarımız var, burada bilgi kanallarını çeşitlendirerek vatandaşın bir defa bu konuda bilgi sahibi olmasını garanti etmeye dönük büyük bir çaba içinde olacak Ulaştırma Bakanlığımız. Onu zaten Bakanımız açıkladı. İkinci tartıştığımız konu da yüksek vekalet ücretleri yani ceza arttıkça vekalet ücreti de artıyor. Burada ne yapabiliriz diye tartışıyoruz. Bir yöntem, bir üst sınır koymak olabilir. Bir yöntem bunu avukatlığı burada kaldırıp Hazine bu işi takip etsin, kamu alacağı olmasa da Hazine takip etsin gibi ama bu masrafı Hazine nasıl alacaklar o soruya da cevap vermek lazım. 'Hazine takip etsin' denebilir. Bir dediğim gibi sınır konabilir. Başka birtakım alternatifler olabilir. Önümüzdeki günlerde bütün bunları ilgili kurumlarımızda değerlendireceğiz ve bu konuda vatandaşımızın hukukunu koruyan bir anlayış içinde, hukuk çerçevesinde yine ve sözleşme hukuku çerçevesinde ne yapabileceksek buna da bakacağız" ifadelerini kullandı.

"SORUŞTURMA AŞAMASINDA BU LİSTELERİN AÇIKLAMALARINI BEKLEMEK HERHALDE DOĞRU BİR YAKLAŞIM OLMAZ"

Yılmaz, fon soruşturması kapsamında açıklanması istenen listeyle ilgili soru üzerine Yılmaz, "Liste ile ilgili arkadaşlarımız yine sorular yönlendirdiler. Dikkat ederseniz herkesin farklı bir listesi var.Dün katıldığım basın toplantısında da söyledim. Hukuki bir çerçevede bakınca iki tane liste var. Bir, SPK'nın suç duyurusu yaptığı kişilerin veya kurumların listesi. Bunu da kendi bülteninde yayınlıyor. Bu süreç henüz bitmiş değil. Fonlarda bitti süreç. Ama borsada tekil kağıtlar bazında da manipülasyonlar olduğunu düşünerek oradaki incelemelerini devam ettiriyor SPK. Orada da tekil kağıtlar bazında suç duyurusu yapması gereken kişiler çıktığında bunları peyderpey yapıyor. Adalet biraz daha tabiri caizse önden gidiyor diyebiliriz. SPK bu incelemelerini tamamlayıp suç duyurularında bulunuyor. Bunları bitirdiği zaman SPK'nın listesi de sitesinde de yayınlıyor bunları. Bu suç duyurusu yaptığı kişiler 'Kesinlikle suçludur' diyemeyiz. Adı üstünde suç duyurusu. Suçlu olup olmadığına karar verecek olan bağımsız yargıdır, adalet mekanizmasıdır. İkinci liste hukuki çerçevede yine ne olabilir? Şu anda yürüyen soruşturmalar var. Şimdi rakamlar önümde yok, yanlış rakam söylemeyeyim. Ama çok geniş kapsamlı bir soruşturma, tutuklamalar, işte mallara el koymalar, blokeler, yurt dışı yasakları, birçok işlemin yapıldığı bir yargısal süreç var. Bu süreçte de bir noktada iddianame veya iddianameler hazırlanacak. Bunun içinde de yine belli isimler bütün kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Şu anda soruşturma aşamasında doğal olarak savcılar iddianamelerini yazmadan bu listeleri açıklamalarını beklemek herhalde doğru bir yaklaşım olmaz" dedi.

"BU ALANDA 1 KURUŞ KAMU KAYNAĞI DA KULLANILMADI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, fon mağdurlarına geri ödenen miktara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Olağan dediğimiz ödemeler, dört şirket biliyorsunuz, olağan tasfiye sürecine tabiydi, bugün itibarıyla oradaki bütün ödemeler yapılmış oldu. Olağanüstü tasfiye dediğimiz Meclisimizin kabul ettiği kanun çerçevesinde yaptığımız ara ödemeler. 1 milyon TL'ye kadar, bu da kanunda zaten net bir şey. O konuda da aşağı yukarı bitti diye diyebiliriz. Dokuz tane fon kaldı. Bunlar çok sınırlı sayıda kişinin olduğu sorunlu fonlar. 313 kişinin olduğu 9 tane fon dışında bütün olağanüstü ara ödemelerde istisnai haller dışında ara dönem itibarıyla tamamlanmış oldu.200 milyara yakın, 199 milyarın üstünde bir ödeme yapıldı. Bu da iki tanımla yapıldı. Bir tanesi net yatırım tutarı, yani giriş çıkışlar netleştirilerek, buradan daha önce yatırdığı parayı almış olanlara ödeme yapılmadı. Bu sayısını da dün açıklamıştım. Sistemde parası olanlara 1 milyon TL'ye kadar, herkese 1 milyon değil bazen yanlış algılanıyor anladığım kadarıyla, 1 milyon TL'ye kadar, alacağı 300 bin ise 300 bin aldı. 500 bin ise 500 bin ama 1 milyonun üzerinde bir alacağı varsa en fazla 1 milyon almış oldu. 1 milyon alanların da sayısı, nakdi olarak alanlar 20 binin üzerinde, ayniyi de kattığınızda 40 binin üzerinde kişi de en az 1 milyon almış oldu. Dolayısıyla bu ödemeler yapıldı. Bu alanda 1 kuruş kamu kaynağı da kullanılmadı. Bütçeden 1 lira kullanılmadı. Peki nereden geldi bu paralar? Fondaki likit varlıklar, likit hale dönüştürülebilir, hızlı dönüştürülebilir varlıklar kullanıldı. Ayrıca bu geri dönüşüm hesapları dediğimiz 131 fon için ayrı ayrı hesap açtık, bir de genel bir hesap açtık, bütün buralara gelen 45 milyar liranın üzerindeki kaynak da yine burada kullanılmış oldu."

Yılmaz'ın soruları cevaplamasının ardında yapılan oylamada 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır