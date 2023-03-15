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'Eğer bunu kabul etseydi öldürmekten vazgeçecektim' Her cümlesi korkunç! Dehşete düşüren kadın cinayetinde ifadesi ortaya çıktı

15.03.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da meydana gelen kadın cinayetinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Eski eşini sokak ortasında tüfekle vurup kendi çenesine de tüfeği dayayıp intihara teşebbüs eden cani adamın ifadesine ulaşıldı. Suçlamaları kabul eden şahsın, eski eşini başka biriyle evlenmeyi planladığı için öldürdüğünü söylediği aktarılırken "Öldürmeden ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi, öldürmekten vazgeçecektim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'Eğer bunu kabul etseydi öldürmekten vazgeçecektim' Her cümlesi korkunç! Dehşete düşüren kadın cinayetinde ifadesi ortaya çıktı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde 17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen olayla ilgili; boşandığı eşi Hülya Alkan’ı sokak ortasında tüfekle vurduktan sonra aynı tüfekle intihara kalkışan A.A. hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede çene kısmından ağır yaralanan A.A.'nın ifadelerine de ulaşıldı. İşte her ayrıntısı dehşete düşüren olayın detayları...

"EĞER KABUL ETSEYDİ ÖLDÜRMEKTEN VAZGEÇECEKTİM"

Suçlamaları kabul eden A.A.'nın, eski eşini başka bir kişiyle evlenmeyi planladığı için öldürdüğünü söylediği ve "Öldürmeden ona evlenmemesini söyleyecektim. Eğer bunu kabul etseydi, öldürmekten vazgeçecektim. Hülya’ya ’evlenme’ dedim. O da ’evleneceğim’ dedi. Ben de bunun üzerine av tüfeğiyle ateş ettim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Öte yandan tüfeğin sahibi İ.H.Ü.’nün ifadesi de iddianamede yer aldı. İ.H.Ü’nün, arkadaşının oğlu olan sanığın evine geldiğini, bir süre av üzerine sohbet ettiklerini, sanığın kendisinden ava gitmek için tüfek istediğini söylediği belirtildi.

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ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞINDAN HABERİ OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

A.A.’nın ölmüş babasının hatırına evdeki av tüfeklerinden eski olanını kendisine verdiğini anlatan İ.H.Ü, sanığın eski karısını öldürmeyi planladığından haberi olmadığını iddia etti.

İddianamede sanığın, olay günü caddede maktulün işten dönmesini yaklaşık 1 saat beklemesi ve babasının arkadaşından av tüfeği temin etmesi dikkate alınarak, cinayeti "tasarlayarak" işlediği kanaatine varıldığı yer aldı.

Sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapisle" cezalandırılmasının talep edildiği iddianame, Manisa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay 17 Kasım 2022 günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. (40), aynı zamanda akrabası da olan boşandığı 3 çocuk annesi Hülya Alkan’ı (41) takip ederek, bir sokakta durdurdu. Burada başlayan tartışma sonrası A.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Hülya Alkan’a ateş etti. Göğsüne saçmaların isabet ettiği Hülya Alkan, kanlar içerisinde yere yığılırken, A.A. da aynı tüfekle kendini çenesinin altından vurarak intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Hülya Alkan ve A.A. hastaneye kaldırıldı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi’nde tedavi altına alınan Hülya Alkan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. (İHA)

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