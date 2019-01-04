Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Çanakkale’de beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde hakim olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için il genelindeki resmi ve özel ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının tamamında 04.01.2019 Cuma günü 1 (bir) gün eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçesinde etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle bugün ilçede eğitime ara verildiğini söyledi.

Kaymakamlık tarafından olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle tatil kararının alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Kar yağışının bölgede 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.