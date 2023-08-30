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Eğlence merkezi önünde korkunç olay: Kapıda bekleyen kadını bacaklarından vurup kaçtı! İfadesinde 'azmettirici' olarak onu işaret etmişti...

30.08.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, eğlence merkezinden çıkan E.Ö. (37) isimli kadın, dışarıda bekleyen kişi tarafından tabancayla ayaklarından vurdu. Hastanede tedaviye alınan E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç. (44) gözaltına alınırken, şüpheli ise aranıyor.

Eğlence merkezi önünde korkunç olay: Kapıda bekleyen kadını bacaklarından vurup kaçtı! İfadesinde 'azmettirici' olarak onu işaret etmişti...

Olay, 27 Ağustos gecesi Kayapınar ilçesindeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, eğlence merkezinden çıkan E.Ö. adlı kadın, kapıda beklerken, kimliği belirsiz kişi, belindeki tabancayı çıkarıp yanına geldi.

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BACAKLARINDAN VURUP KAÇTI

Şüpheli E.Ö.'yü bacaklarından vurup kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. E.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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'AZMETTİRİCİ' YAKALANDI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, E.Ö.'nün ifadesinde, 'azmettirici' olduğunu söylediği S.Ç.’yi operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

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Hakkındaki suçlamayı reddeden S.Ç.'nin emniyetteki işlemleri devam ederken, E.Ö.'yü yaralayan şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. E.Ö.'nün hastanedeki tedavisi de devam ediyor. (DHA)

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Diyarbakır eğlence merkezi kadın

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