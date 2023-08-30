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'Zavadanak Bekir'i isyan ettiren kaza! "Zavadanak gelip geçiyorlar" İsmini silmeye çalışınca...

30.08.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur aracının trafik ışıklarında bekleyen araçlara arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kazada tur minibüsünün sürücüsünün firma ismini silmeye çalışması ise 'Zavadanak Bekir' olarak tanınan Bekir Varol’u isyan ettirdi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki A.K.'nın kullandığı tur minibüsü, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu trafik ışıklarında beklemekte olan E.A.’nın kullandığı araca arkadan çarptı. O araç da yine kırmızı ışıkta bekleyen O.K.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı.

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Alanya-Manavgat karayolunun bir süre kapanmasına neden olan kazada, tur aracının çarpmasıyla geldiği yöne geri dönen otomobilde bulunan H.A. yaralandı.

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Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kendisini iyi hissetmediğini belirten otomobil sürücüsü E.A. da jandarma ve trafik ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli işlemleri yapmasının ardından tedavi için hastaneye gitti.

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"TUR ARAÇLARINA ÖNLEM ALINSIN"

15 Mart 2020 tarihinde meydana gelen kazada kamyoneti hurdaya dönen ve kaza sonrası diğer araç sürücüsüyle diyalogları sebebiyle ‘Zavadanak Bekir’ lakabıyla ünlenen Bekir Varol, kazanın ardından kazazedelere yardıma koştu.

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Tur araçlarının sık sık kazalara karıştığına dikkat çeken Bekir Varol, “Tur araçlarını kullanan sürücülerin yaptığına anlam veremiyorum. Adamlar yaralı var mı demeden hemen aracın üzerindeki firma ismini belirten yazıları silmeye koşuyorlar. Kardeşim tur şirketinin ismi bir insanın hayatından daha mı önemli” dedi.

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"ZAVADANAK GELİP GEÇİYORLAR"

Tur araçlarında takograf olmamasının kazaların yaşanmasında en önemli etken olduğunu belirten Varol, “Takograf olmadığı için adamlar bastıkça basıyor. Herhalde takograf olmadığı için böyle uçak gibi zavadanak gelip geçiyorlar. Zaten uykusuz araç kullanıyorlar, bir de hız yapınca kaza kaçınılmaz oluyor. Bu adam Adana’dan ailesiyle tatile gelmiş. Bu adamın suçu ne. Yarısı hastaneye gitti, yarısı arabasının başını bekliyor. Bu işe acil önlem alınmalı. Yoksa zavadanak kazalar yaşanmaya devam eder” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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